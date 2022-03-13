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【內地疫情】上海客運站明起暫停營運 多間高校準封閉管理

社會熱點 16:31 2022/03/13

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上海新冠肺炎疫情持續之際，據上海市交通部門，為配合疫情防控工作，上海全部客運站自明日（14日）起將暫停營運。另外，上海復旦大學等多間高校，將轉為「準封閉管理」，在校師生不離校，並按要求開展核酸檢測。

上海昨日（12日）新增1宗本土新冠確診病例、64宗本土無症狀感染，涉及多區。上海已要求市民非必要不離滬，確需離開或來滬返滬的人員，須持有48小時內核酸檢測陰性報告。

據上海市交通委員會微信公眾號今日（13日）下午發布，根據統計，截止目前，上海已有9家道路客運場站暫停經營，共停班道路客運班線701條、班次1011班，主要方向為江蘇、浙江、安徽、山東、江西等省市。

據了解，上海市客運站明日起將全部暫停營運，市道運中心要求客運站做好公石，對已購票旅客全額退款等。

復旦大學師生不離校 在滬有居所可申請離開

另外，上海復旦大學今日發布通知，指根據上海市疫情防控工作統一部署，本市高校將從常態化疫情防控管理轉為準封閉管理，今晚8時啟動，在校師生不離校，並按要求開展核酸檢測，準封閉管理暫定2周。

同時，嚴格離校進校管理，在滬有固定居所的師生員工可以申請離校居家，經審批後有序離校。如需返校，向所在單位提出申請，經審核批准方可返校，並須交48小時內2次核酸檢測陰性報告（間隔24小時）。外來人員原則上不進校。此外，暫停線下授課，師生按課表規定時間開展線上教學。在校居住的學生暫停校外實習。

上海建橋學院、同濟大學、上海中醫藥大學等亦啟動準封閉管理。

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責任編輯：林佩怡

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