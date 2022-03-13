上海徐匯區空氣檢出陽性？官方闢謠：病毒或氣溶膠在室外不具傳染性

上海疫情升溫。近日網傳徐匯區多地空氣陽性，位於該區的上海體育館附近空氣檢測到陽性。官方指，所謂室外空氣有毒，是謠言。即使陽性者經過附近，短時可能存在，但病毒引發的氣溶膠在室外空氣中很快會分解、稀釋、流通，幾乎不具備傳染性。

據「上海發布」微信公眾號公布，專家解釋稱，空氣分為室外開闊空氣、室內密閉空氣。室外開闊空氣由於稀釋非常厲害、空氣是流通的，因此病毒陽性概率微乎其微。即使陽性者經過附近，短時可能存在，但病毒引發的氣溶膠在室外空氣中很快會分解、稀釋、流通，幾乎不具備傳染性。所謂室外空氣有毒，是謠言。事實上，有關部門沒有在漕溪北路等地的室外進行過空氣標本檢測。

2020年武漢疫情期間，專家組曾在空氣中採樣，幾乎沒有陽性；此前冷鏈傳播出現陽性，專家組前往冷庫採樣，也同樣證實了這一觀點。

至於室內密閉空氣（如商場、地鐵等），確實有陽性的風險。這就要求市民出行後，在密閉空間內必須戴好口罩、做好防護，盡可能減少疫情傳播風險。

上海市周六（12日）單日新增1宗本土確診個案及64宗本土無徵狀感染。

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責任編輯：尹航

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