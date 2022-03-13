【內地疫情】杭州順豐中轉場46人確診 國家郵政局展開一個月大排查

位於杭州的順豐速運余杭中轉場至今已有46名員工確診，本輪杭州疫情被指是由境外物品引發，浙江省長要求本月收寄的所有快遞納入管控，國家郵政局將組織對郵件快件處理場所開展為期一個月的防控工作大排查。

據澎湃新聞，從9日夜到周日（13日）上午，「杭州發佈」已通報八輪新增確診病例情況，涉及52人，均為輕型，其中46人在順豐速運余杭中轉場工作。

另據浙江嘉興、湖州兩市通報，與杭州毗鄰的嘉興海寧市、湖州德清縣各發現一名居住於當地、在杭州余杭區菜鳥網絡仁和園區順豐快遞工作的確診病例；周六12日10~18時杭州新增的3例確診病例則為余杭疫情的關聯病例。

杭州市衛健委副主任王旭初週日表示，余杭疫情所有關聯病例屬同一傳播鏈，較大可能是物流企業內被污染的境外物品引發操作工感染，通過人傳人造成後續傳播；一些被污染的快遞物品被配送到其他快遞網點，造成後續部分非順豐物流快遞人員的感染。

物流園區環境污染嚴重

他說，這個物流園區中的環境物表採樣顯示外環境污染嚴重，工作人員個人防護不到位，彼此接觸較頻繁，在已被隔離的員工中仍有續發病例的可能性。因大量員工住在園區外，有的甚至通勤於其他區縣，不排除疫情擴散到社區的風險。目前，涉疫場所均已進行分類管控和環境消毒等，密接、次密接、重點風險人員由屬地落實管控措施。

上週五（11日），浙江省長王浩要求杭州市、余杭區全面加強人員閉環管控，摸清人員底數、全面納庫管理；將1日以來園區收寄的所有快遞包裹納入管控，排查已發出的包裹流向，第一時間聯繫收件人、完成核酸檢測；相關快遞包裹嚴格按照要求處置，確保做到全覆蓋；全程追溯經停園區的車輛，做好登記、消殺和駕駛員核酸檢測；做好環境消殺並進一步採樣、檢測，直至環境中不再檢出陽性標本、風險清除。

據國家郵政局官網，同一天，國家郵政局召開郵政快遞業疫情防控領導小組會議，結合杭州余杭順豐速運中轉場員工感染事件，要求全系統全行業汲取教訓，壓實責任。

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責任編輯：袁瑋婧