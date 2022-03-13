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【內地疫情】北京出現6條輸入傳播鏈 嚴防高風險人士進京

社會熱點 17:36 2022/03/13

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內地新冠肺炎疫情持續擴散，其中北京自3月7日以來，累計報告30宗本土感染。北京市疾病預防控制中心副主任楊鵬表示，疫情涉及5個區，出現6條京外輸入傳播鏈條，呈現點多面廣特點。

北京方面表示，要嚴密防範密切接觸者、次密切接觸者等高風險人員進京。

北京今日舉行疫情發布會，楊鵬通報，昨午4時至今午3時，新增8宗本土感染，其中確診6宗、無症狀感染2宗；朝陽區4例、海淀區4例。

適當擴大核酸篩查範圍 用最短時間實現社會面清零

楊鵬表示出現6條京外輸入傳播鏈，其中一條傳播鏈中，有兩個家庭全員感染；另一條傳播鏈中的首發病例，返京後活動軌跡較多，涉及汽配城、美食城、海鮮市場等多個人群密集場所，密切接觸人數較多，增加防控難度；還有一條傳播鏈的首發病例返京後聚餐引發聚集疫情，目前同餐10人中已有4人確診。

北京市政府新聞發言人徐和建表示，境外輸入、京外輸入是首都疫情防控關鍵。根據疫情發展新情況和Omicron傳播新特點，先嚴快篩，動態調整，適當擴大核酸篩查範圍，加快流調排查和轉運隔離，嚴格落實集中隔離、居家隔離、封控區和管控區管理措施，徹底阻斷京外輸入、社區傳播、家庭傳播，用最短時間實現社會面清零。

北京已呼籲市民近期非必要不出京，進返京人員在持48小時內核酸陰性證明和「綠碼」基礎上，需在抵京後72小時內再進行一次核酸檢測；7日內不聚餐、不聚會。

【內地疫情】昨增3122宗本土感染 吉林最多 京滬籲非必要不離市

責任編輯：林佩怡

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