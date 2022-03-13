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【中美角力】美UI設計軟件Figma 據報封停大疆帳號

國情動向 18:44 2022/03/13

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內地傳媒報道，昨日（12日）傳出消息稱，美國設計軟件企業Figma，封禁無人機龍頭中國大疆等被美國制裁公司的帳號。據稱，大疆緊急要求員工轉移文件。

據中國證券報，大疆方面暫無回應；但有員工確認Figma封禁公司帳號的消息。

報道指出，昨日突然有消息稱，大疆內部收到了一封來自Figma的郵件，指了解到大疆在美國發布的制裁名單當中被點名，因此Figma無法再提供訪問權限，「我們已經開始凍結您的賬戶，您將無法再通過Figma訪問您的文體，但我們將會在兩周內，通過電郵或其他方式把您的文件提供給您」。

2020年12月，美國商務部把大疆列入貿易黑名單；去年12月，美國再宣布對大疆等中國企業，實施投資和出口限制。

中國證券報報道，Figma成立於2012年，是基於網頁的界面設計協作工具。在封禁大疆的消息傳出報，國內一些軟件設計企業表示可以幫助企業替代Figma，包括藍湖協作平台旗下MasterGo。

即時設計JsDesign公告，網傳「Figma封停所有被美國制裁名單的公司帳號」一事，公司已經求證屬實，指事件已經波及到一些國內互聯網公司和設計師，並對其設計資產的安全性造成影響，將全力協助大家遷移和備份Figma文件。

美考慮對大疆安全審查 FCC：不需要無人機載版的華為

中美科技戰打擊 大疆據報在美國裁員三分一

責任編輯：林佩怡

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