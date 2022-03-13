【內地疫情】深圳明起全市小區封閉式管理 公交地鐵停運

深圳新冠肺炎疫情升溫，當地再升級防疫管控措施，周一（14日）起全市公交、地鐵停運，全市社區小區、城中村、產業園區實行封閉式管理，並將開展三輪全民核酸檢測。

深圳昨（12日）新增60本土新冠確診病例、6宗無症狀感染。此前，深圳11區宣布所有餐飲暫停堂食，網吧、酒吧、電影院等非生活必需密閉場所關閉。同時，福田、羅湖、南山、鹽田、寶安等5個區，連續4天每日一檢，出入公共場所要求24小時核酸陰性或當天採樣記錄。

實行居家辦公 非必要不離市

▲ 深圳地鐵將停運

深圳今日（13日）發布通告，稱為有效管控疫情傳播擴散風險，市疫情防控指揮部決定，在全市範圍內開展三輪全員核酸檢測，並在14至20日實行以下措施：

其中，全市各級機關、事業單位除承擔防疫任務的工作人員外，均居家辦公或就地轉為社區志願者。除保障市民生活和城市基本運行的水、電、燃油、燃氣、通訊、環衛、糧油肉菜供應等公共服務類企業，與保障香港供應企業之外，所有企業一律居家辦公，暫停生產經營活動。

同時，除了保障市民基本需要的生活超市、藥店、醫療機構、餐飲企業（只提供快遞外賣）外，其他營業場所、門店一律停業。

此外，除了保障城市運行及供港物資貨運的交通，全市公交、地鐵停運。全市社區小區、城中村、產業園區實行封閉式管理。全市人員非必要不離深，確有特殊需要，一律憑24小時核酸陰性證明離深。

當局強調，市場監管、商務等有關部門和保供企業，確保生活必需品供應充足、價格穩定。各區、各街道和各社區建立專門的服務保障隊伍，設立暖心服務熱線，及時響應市民訴求。

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責任編輯：林佩怡

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