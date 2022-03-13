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【中美關係】楊潔篪與沙利文周一羅馬會晤 將討論俄烏局勢

國情動向 22:16 2022/03/13

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據外交部網站，外交部發言人趙立堅宣布，經中美雙方商定，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪將於3月14日在意大利羅馬同美國總統國家安全事務助理沙利文（Jake Sullivan）舉行會晤，就中美關係以及共同關心的國際和地區問題交換意見。這是俄烏衝突以來，中美最高層次的面對面會唔。

趙立堅就會晤答記者問稱，這次會晤的重點是落實去年11月中美兩國元首視像會晤達成的重要共識。雙方從去年底開始聯繫此事，一直就會晤保持溝通，並根據雙方日程確定了會晤時間。

白宮國家安全委員會同日亦發表聲明證實消息，表示沙利文與楊潔篪的會晤，作為美方維持兩國開放溝通渠道的努力一部分，二人將在會上討論管理中美競爭的努力，以及討論俄羅斯對烏克蘭的戰爭，為地區及全球安全帶來的影響。

沙利文：將警告北京 幫助莫斯科會面臨後果

沙利文接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時指出，他將警告北京，如果幫助莫斯科逃避對烏克蘭戰爭的全面制裁，「絕對」會面臨後果。

楊潔篪與沙利文曾於2021年10月於瑞士蘇黎世會晤，為一個月後中國國家主席習近平和美國總統拜登的視像峰會鋪平了道路。外電早前披露，美方曾提議楊潔篪和沙利文於1月10日左右在羅馬再次會晤，但由於美國宣布外交抵制北京冬奧會，以及美國國會議員呼籲聯合國在北京冬奧會前發布新疆報告，兩人會晤安排被中方推遲了。

外交部批美借烏克蘭問題污衊中國 連拋3反問回擊

李克強談中美關係：既然雙方打開了大門就不應關上 更不能脫鉤

責任編輯：蒯宇澄

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