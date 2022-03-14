內地單日增逾2100染疫 張文宏：目前最困難時期是倒春寒

內地此輪本土疫情染疫數字持續居高不下，周日（13日）新增1337宗確診及788宗無徵狀感染。抗疫專家張文宏形容，「這次疫情來的很突然，與其說是冬季還沒有過去，還不如說是一次倒春寒。」他表示，繼續採取社會面清零策略，將Omicron第五波疫情壓制在完全可控的水平非常重要，但這並不意味著會持久採取封城和全檢測的策略。凡是持久的，必是溫和的與可持續的。

張文宏：對於病毒，消除恐懼是第一步

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏今日（14日）淩晨在微博發文稱，他和香港大學的病毒學家討論後，對於未來有高度一致的看法。首先，

病毒的毒力真的是明顯降低了，香港這輪疫情死亡的病例除了年紀大是高風險因素外，絕大多數有明顯的基礎疾病。換句話說，免疫功能正常，打過疫苗的，無論是何種疫苗，只要是加強過的，基本上都沒事。對於這個病毒，消除恐懼是我們必須走出的第一步。

另外，打了疫苗仍有突破感染的機會，但重徵率與死亡率低於流感。香港數據，新加坡和英國數據都顯示，不打疫苗不一定有事，因為病毒已變得相對較弱，但有事的絕大多數都沒打過疫苗。

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他還引述英國《每日郵報》稱，由於經過群體感染與高水平的疫苗接種，包括付出了慘痛的群體感染過程中大量人員的損失，新冠肺炎在英國的致死性已低於流感。病死率下降了七倍，僅為0.03%。由於Omicron已變得很溫和，在實現廣泛接種和自然感染率的國家，新冠病毒現在可能甚至沒有流感那麼致命。

中國若迅速開放 短時間內將有大量感染

儘管病死率已很低，但中國如果現在迅速開放，會引起短時間內大量人群感染，即使再低的病死率也會造成醫療資源擠兌和社會生活的短暫休克。而且，中國現在高齡和患基礎疾病的人群中，相當高的比例還沒充分接種疫苗，一旦普遍感染，後果不堪設想。下階段無論如何要對這部分人群做好保護。

張文宏指出，因此，近期中國繼續採取社會面清零策略，將傳播極快的Omicron第五波疫情壓制在完全可控的水平是非常重要的。但這並不意味著我們會持久性地採取封城和全檢測的策略。凡是持久的，必是溫和的與可持續的。要借助此次一定會到來的社會面清零所帶來的難得的機遇期與窗口期，準備好更為完備、智慧、可持續的應對策略。

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這些策略包括：老年人普遍的第三針接種，以及更好的疫苗與疫苗接種策略，可以廣泛供給的口服藥物，可以負擔得起的廣泛提供的居家檢測試劑，得到有效訓練和預演的分級診療策略，未來居家隔離的流程，下一次更大規模輸入與本土疫情疊加時所需的完整防控體系和充足醫療資源的準備等。

他最後說，「這次疫情來的很突然，與其說是冬季還沒有過去，還不如說是一次倒春寒，但當我們看清了前方的道路和必將到來的春天，又有什麼可以畏懼的呢？」

責任編輯：尹航

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