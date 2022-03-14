內地新冠抗原自測產品線上開售 機構預測市場規模超2000億

新冠抗原自測產品已在內地多個電商平台上線，券商研報認為，新冠抗原檢測有望在國內大範圍應用，市場空間廣闊，其中，新冠抗原自測產品的市場規模或超2000億元。

概念股大幅高開

今日（14日），雖然A股三大指數均低開逾1%，但Wind新冠肺炎檢測指數（8841315）大幅高開4.88%。

其中，萬孚生物（300482）、蘭衛醫學（301060）、華大基因（300676）等漲超10%。銷售端的老百姓（603883）等漲逾5%。

國家藥監局上週六（12日）發佈通告，批准南京諾唯贊、北京金沃夫、深圳華大因源、廣州萬孚生物、北京華科泰生物的新冠抗原產品自測應用申請變更，首批5款新冠抗原自測產品正式上市。

新冠抗原自測產品 內地官方批准5款上市

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多家連鎖藥房、醫藥電商平台發佈消息稱，已與獲批廠家達成合作或正在對接，自測產品將於近日上架銷售。據中國證券報，美團買藥已經上線新冠抗原自測產品。

美團買藥相關負責人介紹，週日起，用戶即可通過美團買藥頻道中全國發貨的藥店預約購買相關產品，商家將於20日起使用快遞為用戶發貨；同時美團買藥聯合老百姓大藥房、國大藥房、高濟醫療、海王星辰、大參林藥房、泉源堂藥房等多家連鎖藥店，預計在一周內與線下藥店同步上架新冠抗原自測產品，共同為用戶提供30分鐘送藥上門的服務。

其他平台方面，報道引述京東健康相關負責人表示，京東健康目前在與有相關資質的品牌方溝通，將會第一時間為消費者提供合規的、有品牌方授權的、方便購買的抗原檢測自檢產品。天貓健康亦表示，首批產品很快就會開啟線上預售，第一時間為消費者帶來品牌官方授權抗原自測產品。

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責任編輯：袁瑋婧