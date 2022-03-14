【內地疫情】繼深圳後東莞公交地鐵停運 全市小區實行圍合管理

繼深圳昨日（13日）宣布今日起封城七日後，廣東省東莞市今日發佈通告，即日8時起東莞市公交、地鐵暫時停運，全市小區、村（社區）一律實行圍合管理，工廠企業、產業園區全面實行封閉式管理。

據東莞市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部辦公室，為有效阻斷疫情傳播，東莞市疫情防控指揮辦決定，在全市範圍內開展多輪核酸檢測。

通告指，暫停所有非必要流動。除保障城市運行及供港物資貨運的交通外，東莞市公交、地鐵暫時停運。全市小區、村（社區）一律實行圍合管理，保留必要出入口並設查驗點。查驗點實行24小時值班值守，一律設置「場所碼」。人員全程佩戴口罩，掃場所碼顯示綠碼，測溫無異常後，方可通行。非本小區、本村（社區）住戶謝絕進入。

非必要不離莞

加強離莞入莞人員健康監測。全市人員非必要不離莞，確有特殊需要，一律憑24小時核酸檢測陰性證明離莞。入莞人員行程卡如帶有「*」號，必須持有24小時內核酸檢測陰性證明且健康碼為綠碼。

嚴格管控生產經營。工廠企業、產業園區全面實行封閉式管理，出入口嚴格執行測溫、掃碼、戴口罩等防控措施，外來人員必須持有24小時內核酸檢測陰性證明且健康碼為綠碼。員工按照工作、就餐、住宿「三點一線」活動，固定工位、餐位、床位、活動軌跡。企業要將廠外居住員工名單推送屬地「三人小組」，納入社區管理。商業樓宇內單位原則上居家辦公，不具備居家辦公條件的，保留本單位50%以下員工在崗。建築工地一律暫停施工，具體按住建部門要求執行。

以上防控措施執行至3月20日24時，後續根據疫情進展、防控需要進行動態調整。

昨日，廣東問責本月東莞聚集性疫情，省公安副廳長、常務副市長等被免職。據國家衛健委通報，東莞昨日新增本土確診2宗，本土無症狀感染140宗。

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責任編輯：袁瑋婧