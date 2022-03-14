富士康深圳各園區暫停生產 備援廠區已調配降低營運影響

深圳本周防疫措施升級，非城市保障型企業停止運營或居家辦公。富士康母企鴻海精密工業股份有限公司位於深圳各園區（龍華、觀瀾等）暫停營運，實際復工時間待當地政府通知。對於停產的影響，富士康方面表示，公司其它備援廠區已進行必要生產調配，以降低營運影響。

深圳昨日（13日）發布通知，全市在14日至20日實施公交、地鐵停運，全市社區小區、城中村、產業園區實行封閉式管理，並將開展三輪全民核酸檢測。除保障市民生活和城市基本運行的水、電、燃油、燃氣、通訊、環衛、糧油肉菜供應等公共服務類企業，與保障香港供應企業之外，所有企業一律居家辦公，暫停生產經營活動。

對於停產的影響，富士康方面表示，公司因有其它備援廠區，已進行必要之生產調配，以降低對公司營運影響。

據了解，富士康在中國大陸共有40餘個園區。

另據台媒報道，受深圳最新防疫措施影響，久裕交通器材有限公司董事長、深圳市台協石巖聯誼會會長陳世偉坦言，對製造業來說，這等於是讓產線按下一個禮拜的「暫停鍵」，加上沒辦法出貨，當地台商中，部分正值3月旺季的電子、自行車零組件業者，影響會比較大。

陳世偉舉自家工廠為例，表示此次停工後，大概需要約一個月的時間，才能補齊受影響的訂單。

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責任編輯：尹航

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