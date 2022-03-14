【中美角力】晤楊潔篪前 沙利文警告中國若助俄避制裁會有後果

中共中央政治局委員、中央外事辦主任楊潔篪與美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan），將於周一（14日）在意大利羅馬會晤，是俄烏衝突以來中美最高層次的面對面會唔。

在會晤前，沙利文警告，如果中國幫助俄羅斯規避因俄烏衝突受到的全面制裁，中國「絕對」將面臨後果。

沙利文周日（13日）向CNN表示，華盛頓正在密切關注中國在多大程度上，向俄羅斯提供經濟或物質支持，如果發生這種情況，華盛頓將使中國承擔後果。

他說，「我們正在直接、私下向北京表明，大規模逃避制裁的努力或對俄羅斯提供支持以彌補制裁影響絕對會產生後果。」美國不會允許這種情況繼續下去，也不會允許世界上任何一個國家在這些經濟制裁中，給俄羅斯提供生命線。

俄請求中國提供軍備？ 中使館：沒聽說

另外，有報道引述美國官員稱，自2月24日開始入侵烏克蘭以來，俄羅斯已請求中國提供軍事裝備。中國駐美大使館發言人劉鵬宇回應指，從來沒有聽說過此事。

劉鵬宇並稱，中國認為烏克蘭目前的局勢「令人不安」，中方支持並鼓勵一切有助和平解決危機的努力，並強調應盡最大努力支持俄烏在艱難形勢下繼續推進談判，爭取取得和平結果。

俄烏戰爭引爆新冷戰 日媒：危機或改變美國對中國態度

《紐時》稱中國早知俄羅斯計劃 駐美使館斥抹黑

據拜登政府一名高級官員表示，烏克蘭戰爭及其對地區和全球安全的影響，將是沙利文與楊潔篪會晤期間的一個重要議題。而這次會晤是中美為保持開放的溝通渠道、管理兩國之間的競爭，所做更廣泛努力的一部分。但消息人士預計，不會有具體結果。

中國外交部昨宣布楊潔篪及沙利文將於周一會晤時，稱雙方就中美關係以及共同關心的國際和地區問題交換意見。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁