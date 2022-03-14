【深圳疫情】「封城」7天 官方：確保金融體系與金融市場平穩運行

深圳今日（14日）起「封城」7天，官方強調，金融機構也是保障城市經濟社會和疫情防控基本運行的重要部門，需確保全市金融體系與金融市場平穩運行。深圳人行發布通知，要求全轄金融機構確保金融服務不斷檔。

據央廣網，對於金融機構如何如何執行《關於做好全市三輪全員核酸檢測的通告》有關停止運營或居家辦公等疫情防控政策，深圳市疫情防控指揮部辦公室綜合組表示，也需要確保核心部門關鍵崗位的正常運轉。

一是銀行、保險等機構少量營業網點可以按照最小範圍標準安排工作人員值守，保障市民及企業應急金融需求。二是證券、基金、期貨等金融機構按照最小範圍標準，派駐關鍵崗位核心人員進入辦公大樓，保證系統不中斷、交易業務等平穩運行。

深交所等保障正常運行

三是深交所、結算中心等重要金融基礎設施機構按照最小範圍標準，派駐關鍵崗位核心人員進入辦公大樓，並實行人員備份，保障金融基礎設施正常運行，確保全市金融體系與金融市場平穩運行。四是所有金融機構具備居家條件的，原則上居家辦公，同時暢通線上服務渠道，引導群眾通過互聯網、手機APP等方式辦理業務、反映訴求。

確需營業和進入辦公場所的金融機構工作人員，要嚴格執行「兩點一線」防控要求，做好個人防護，憑24小時核酸陰性證明進入，並配合社區、辦公樓物業做好「掃場所碼、電子哨兵+亮健康碼+行程卡」等要求。

足不出戶辦理金融業

據財聯社，深圳人民銀行已面向全轄金融機構發佈通知，要求提前部署疫情防控期間的金融服務和金融消費權益保護工作。目前深圳金融機構在確保金融服務正常運行，同時引導消費者「足不出戶」「非接觸式」辦理金融業。深圳人行和深圳外匯局指導銀行開通金融服務綠色通道，確保資金便利結算、防疫物資儘快到位，同時高度關注深港運輸供應鏈企業的需求。

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責任編輯：袁瑋婧