  • 27°C
香港時間 : 2022314日 (一) 13:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【深圳疫情】「封城」7天 官方：確保金融體系與金融市場平穩運行

社會熱點 12:36 2022/03/14

分享：

深圳今日（14日）起「封城」7天，官方強調，金融機構也是保障城市經濟社會和疫情防控基本運行的重要部門，需確保全市金融體系與金融市場平穩運行。深圳人行發布通知，要求全轄金融機構確保金融服務不斷檔。

據央廣網，對於金融機構如何如何執行《關於做好全市三輪全員核酸檢測的通告》有關停止運營或居家辦公等疫情防控政策，深圳市疫情防控指揮部辦公室綜合組表示，也需要確保核心部門關鍵崗位的正常運轉。

一是銀行、保險等機構少量營業網點可以按照最小範圍標準安排工作人員值守，保障市民及企業應急金融需求。二是證券、基金、期貨等金融機構按照最小範圍標準，派駐關鍵崗位核心人員進入辦公大樓，保證系統不中斷、交易業務等平穩運行。

深交所等保障正常運行

三是深交所、結算中心等重要金融基礎設施機構按照最小範圍標準，派駐關鍵崗位核心人員進入辦公大樓，並實行人員備份，保障金融基礎設施正常運行，確保全市金融體系與金融市場平穩運行。四是所有金融機構具備居家條件的，原則上居家辦公，同時暢通線上服務渠道，引導群眾通過互聯網、手機APP等方式辦理業務、反映訴求。

確需營業和進入辦公場所的金融機構工作人員，要嚴格執行「兩點一線」防控要求，做好個人防護，憑24小時核酸陰性證明進入，並配合社區、辦公樓物業做好「掃場所碼、電子哨兵+亮健康碼+行程卡」等要求。

足不出戶辦理金融業

據財聯社，深圳人民銀行已面向全轄金融機構發佈通知，要求提前部署疫情防控期間的金融服務和金融消費權益保護工作。目前深圳金融機構在確保金融服務正常運行，同時引導消費者「足不出戶」「非接觸式」辦理金融業。深圳人行和深圳外匯局指導銀行開通金融服務綠色通道，確保資金便利結算、防疫物資儘快到位，同時高度關注深港運輸供應鏈企業的需求。

【內地疫情】深圳明起全市小區封閉式管理 公交地鐵停運

富士康深圳各園區暫停生產 備援廠區已調配降低營運影響

責任編輯：袁瑋婧

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【內地疫情】深圳「掃樓清零」 防疫人員翻箱倒櫃疑排查偷渡客
2022/03/03
【內地疫情】深圳「掃樓清零」 防疫人員翻箱倒櫃疑排查偷渡客
【內地疫情】深圳明起「封城」7天 超市掀食品搶購潮（組圖）
2022/03/13
【內地疫情】深圳明起「封城」7天 超市掀食品搶購潮（組圖）
深圳「封城」前：民眾忙搶菜 打工仔趕回公司搬電腦（多圖）
今日
深圳「封城」前：民眾忙搶菜 打工仔趕回公司搬電腦（多圖）
富士康深圳各園區暫停生產 備援廠區已調配降低營運影響
今日
富士康深圳各園區暫停生產 備援廠區已調配降低營運影響

你可能感興趣

【內地疫情】深圳「掃樓清零」 防疫人員翻箱倒櫃疑排查偷渡客
16:12 2022/03/03
【內地疫情】深圳「掃樓清零」 防疫人員翻箱倒櫃疑排查偷渡客
【內地疫情】深圳明起「封城」7天 超市掀食品搶購潮（組圖）
20:43 2022/03/13
【內地疫情】深圳明起「封城」7天 超市掀食品搶購潮（組圖）
深圳「封城」前：民眾忙搶菜 打工仔趕回公司搬電腦（多圖）
今日 11:07
深圳「封城」前：民眾忙搶菜 打工仔趕回公司搬電腦（多圖）
經濟 中國人民銀行 深圳證券交易所 服務 金融 深圳 銀行 金融機構

下一篇文章

【深圳疫情】李希王偉中赴深調研 要求堅決果斷科學精準快速有效應對疫情
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【內地疫情】上海客運站明起暫停營運 多間高校準封閉管理
【內地疫情】上海客運站明起暫停營運 多間高校準封閉管理
上海徐匯區空氣檢出陽性？官方闢謠：病毒或氣溶膠在室外不具傳染性
上海徐匯區空氣檢出陽性？官方闢謠：病毒或氣溶膠在室外不具傳染性
【內地疫情】粵6人防疫不力被免職 封館驗4.9萬人廣州多部門致歉
【內地疫情】粵6人防疫不力被免職 封館驗4.9萬人廣州多部門致歉
【內地疫情】深圳明起全市小區封閉式管理 公交地鐵停運
【內地疫情】深圳明起全市小區封閉式管理 公交地鐵停運
新冠抗原自測產品 內地官方批准5款上市
新冠抗原自測產品 內地官方批准5款上市
【內地疫情】深圳明起「封城」7天 超市掀食品搶購潮（組圖）
【內地疫情】深圳明起「封城」7天 超市掀食品搶購潮（組圖）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款