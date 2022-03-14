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【深圳疫情】李希王偉中赴深調研 要求堅決果斷科學精準快速有效應對疫情

社會熱點 12:33 2022/03/14

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深圳昨日（13日）新增75宗本土確診及11宗本土無徵狀感染。省委書記李希，省委副書記、省長、深圳市委書記王偉中昨日到深圳調研，要求貫徹從嚴從緊從細的工作要求，在更高標準、在更高水平上科學精準防控，力爭在一個潛伏期內遏制住疫情。同時，全力以赴支援香港抗疫和保障對港物資供應。

對機場、碼頭、陸路口岸等嚴格排查

調研期間，李希出席座談會，聽取深圳市疫情防控和支援香港抗疫工作情況匯報。李希強調，深圳市要堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，採取更加堅決果斷、更加科學精準、更加快速有效的硬措施應對處置本土疫情，盡快實現社會面動態清零。

李希強調，要貫徹從嚴從緊從細的工作要求，在更高標準、在更高水平上科學精準防控，力爭在一個潛伏期內遏制住疫情。科學精準開展核酸檢測，盡快把底數摸清，快速有效開展流調溯源，迅速鎖定風險源，嚴格落實分區分級管控措施，徹底阻斷社區傳播。加強區域協同防控，嚴防疫情跨區域傳播擴散。

富士康深圳各園區暫停生產 備援廠區已調配降低營運影響

【內地疫情】繼深圳後東莞公交地鐵停運 全市小區實行圍合管理

深圳在入境人員、入境物品等方面都面臨較大的外防輸入風險。李希表示，要堅持以大概率思維應對小概率事件，進一步築牢「外防輸入、內防反彈」銅墻鐵壁。他提到，

  • 在嚴格「外防輸入」閉環管理上下功夫，堅持人、物、環境同防，對機場、碼頭、陸路口岸等重點部位，對人員貨物入境進港所有流程防控措施進行再梳理、再排查、再落實
  • 在提高早發現能力上下功夫，強化發熱門診、基層醫療衛生機構、藥店等哨點作用，進一步完善多點觸發監測預警機制
  • 在嚴絲合縫加強重點場所管理上下功夫，嚴格抓好特殊場所、集中隔離點、醫療機構以及學校等重點場所疫情防控，對防控措施落實情況進行全覆蓋督導檢查
  • 在加強群防群控上下功夫，全面落實常態化防控措施，教育引導群眾加強個人防護
  • 在加強支撐保障上下功夫，對隔離場所、醫護力量、防疫物資等做足準備

同時，要更好服從服務全國大局，全力以赴支援香港抗疫和保障對港物資供應。按照中央統一部署，因時因勢優化完善聯防聯控機制，持續拓展物資運輸渠道、提升通關效率，為確保香港市民的生命安全和身體健康，確保香港社會大局穩定作出應有貢獻。

另外，要加強組織領導，壓實工作責任，堅決有力把疫情防控各項措施落實到位。

深圳本周全市公交、地鐵停運，全市社區小區、城中村、產業園區實行封閉式管理，並將開展三輪全民核酸檢測，停止一切非必要流動活動。當局強調，市場監管、商務等有關部門和保供企業，確保生活必需品供應充足、價格穩定。

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責任編輯：尹航

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