【深圳疫情】李希王偉中赴深調研 要求堅決果斷科學精準快速有效應對疫情

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【深圳疫情】「封城」7天 官方：確保金融體系與金融市場平穩運行
深圳昨日（13日）新增75宗本土確診及11宗本土無徵狀感染。省委書記李希，省委副書記、省長、深圳市委書記王偉中昨日到深圳調研，要求貫徹從嚴從緊從細的工作要求，在更高標準、在更高水平上科學精準防控，力爭在一個潛伏期內遏制住疫情。同時，全力以赴支援香港抗疫和保障對港物資供應。
對機場、碼頭、陸路口岸等嚴格排查
調研期間，李希出席座談會，聽取深圳市疫情防控和支援香港抗疫工作情況匯報。李希強調，深圳市要堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，採取更加堅決果斷、更加科學精準、更加快速有效的硬措施應對處置本土疫情，盡快實現社會面動態清零。
李希強調，要貫徹從嚴從緊從細的工作要求，在更高標準、在更高水平上科學精準防控，力爭在一個潛伏期內遏制住疫情。科學精準開展核酸檢測，盡快把底數摸清，快速有效開展流調溯源，迅速鎖定風險源，嚴格落實分區分級管控措施，徹底阻斷社區傳播。加強區域協同防控，嚴防疫情跨區域傳播擴散。
深圳在入境人員、入境物品等方面都面臨較大的外防輸入風險。李希表示，要堅持以大概率思維應對小概率事件，進一步築牢「外防輸入、內防反彈」銅墻鐵壁。他提到，
同時，要更好服從服務全國大局，全力以赴支援香港抗疫和保障對港物資供應。按照中央統一部署，因時因勢優化完善聯防聯控機制，持續拓展物資運輸渠道、提升通關效率，為確保香港市民的生命安全和身體健康，確保香港社會大局穩定作出應有貢獻。
另外，要加強組織領導，壓實工作責任，堅決有力把疫情防控各項措施落實到位。
深圳本周全市公交、地鐵停運，全市社區小區、城中村、產業園區實行封閉式管理，並將開展三輪全民核酸檢測，停止一切非必要流動活動。當局強調，市場監管、商務等有關部門和保供企業，確保生活必需品供應充足、價格穩定。
責任編輯：尹航