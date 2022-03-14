【深圳疫情】「封城」7日3輪全民檢測 怎樣做話你知

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深圳新冠肺炎疫情升溫，周一（14日）起「封城」7日，期間展開三輪全民核酸檢測。在這常住人口達1756萬的城市，要7日內全民檢測三次，具體要怎樣做？本文將會簡單介紹。
全民檢測要求
據深圳官方公告，全市人員按照「應檢必檢，不落一人」的要求，完成各輪次全員核酸檢測。
檢測時間表
7天內要完成3次核酸檢測，即「7天三檢」、「隔天一檢」。
值得注意的是，福田、南山、羅湖及寶安等四區，要繼續按照「一天一檢」開展核酸篩查。其他區按照市統一部署，開展全員核酸「7天三檢」。
實際執行
市民根據所在街道社區通知，分時段參加核酸檢測並做好個人防護，檢測完畢立即返回居所。當局表示，市衛健委和各區已準備了充足的檢測人力與資源。
民眾可以在「深圳發布」微信公眾號查閱核酸檢測點，平台並會顯示該檢測點目前是否暢通及排隊時間。
以福田區為例，該區日前表示，設置506個固定和機動的核酸採樣點，市民步行15分鐘可以達到，配置遮陽棚、大風扇，為高齡長者、孕晚期婦女、殘疾人等特殊群體提供上門採樣服務。
至於南山區，日前開始全區設置約500個採樣點，每天安排2800至3000名醫護人員，盡力保障居民就近、便捷完成核酸採樣。
市民檢測以外，能否出門？
官方解釋，封閉式管理不是不能進出，而是實行嚴格圍合管理，減少人員非必要流動和外出。
其中，參加防疫任務的各級機關、企事業單位工作人員，以及就職於保障市民生活和城市基本運行的公共服務類企業與保障香港供應企業人員，可以憑工作證或所在單位出具的證明出入小區。其他居民原則上居家。
有購買生活物資、就醫購藥、核酸檢測及其他特殊急迫需求的居民，可以出入小區，其中購買生活物資原則上每戶每2-3天可安排1人，在嚴格做好個人防護下外出，街道社區將為其發放通行卡。
同時，社區小區全面實行「居民白名單制」管理，非本小區居民原則上謝絕進入，確需進入須實名登記和測溫驗碼。
工作安排
據官方表示，除保障市民生活和城市基本運行的水、電、燃油、燃氣、通訊、環衛、糧油肉菜供應等公共服務類企業與保障香港供應企業之外，所有企業一律居家辦公，暫停生產經營活動。
除保障市民基本需要的生活超市（含農貿市場）、藥店、醫療機構、餐飲類企業（只提供快遞外賣服務）之外，其他營業場所、門店一律停業。
至於實行封閉式管理的工業園區的企業，能否正常生產運營？官方稱，員工生活、工作、交通都在園區內，實行「兩點一線」封閉式管理的企業，在做好各項防疫措施的前提下，可正常生產經營。
交通出行
除保障城市運行及供港物資貨運的交通外，全市公交、地鐵停運。全市出租車（的士）、網約車不停運；私家車出行也不受限制。
因就醫等特殊情況應急出行，可選擇乘坐出租車或網約車。乘車時需出示24小時核酸陰性證明或當日核酸採樣憑證，並落實掃場所碼和亮碼。
入深、離深通道均未關閉，確需離深的，可憑24小時核酸檢測陰性證明自由離開。
物資供應
深圳市米麵油、肉蛋禽等食用農產品貨源充足、供應通暢。配送人員、志願者正全力服務，各區政府為配送人員提供核酸檢測綠色通道，加強防疫保護，確保生活物資及時送達。
市場監管部門並加大執法，嚴厲打擊哄抬物價、囤積居奇，確保生活物資供應量足價穩。
責任編輯：林佩怡
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