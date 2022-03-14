【深圳疫情】「封城」7日3輪全民檢測 怎樣做話你知

深圳新冠肺炎疫情升溫，周一（14日）起「封城」7日，期間展開三輪全民核酸檢測。在這常住人口達1756萬的城市，要7日內全民檢測三次，具體要怎樣做？本文將會簡單介紹。

全民檢測要求

據深圳官方公告，全市人員按照「應檢必檢，不落一人」的要求，完成各輪次全員核酸檢測。

檢測時間表

值得注意的是，福田、南山、羅湖及寶安等四區，要繼續按照「一天一檢」開展核酸篩查。其他區按照市統一部署，開展全員核酸「7天三檢」。

實際執行

以福田區為例，該區日前表示，設置506個固定和機動的核酸採樣點，市民步行15分鐘可以達到，配置遮陽棚、大風扇，為高齡長者、孕晚期婦女、殘疾人等特殊群體提供上門採樣服務。

市民根據所在街道社區通知，分時段參加核酸檢測並做好個人防護，檢測完畢立即返回居所。當局表示，市衛健委和各區已準備了充足的檢測人力與資源。

▲ 圖為月初啟用的福田區PCR移動方艙實驗室。據悉該實驗室單日最大檢測量可達10萬管，按照「十合一」混採模式計算，每日最大檢測量可達100萬人次。

市民檢測以外，能否出門？

官方解釋，封閉式管理不是不能進出，而是實行嚴格圍合管理，減少人員非必要流動和外出。

其中，參加防疫任務的各級機關、企事業單位工作人員，以及就職於保障市民生活和城市基本運行的公共服務類企業與保障香港供應企業人員，可以憑工作證或所在單位出具的證明出入小區。其他居民原則上居家。

有購買生活物資、就醫購藥、核酸檢測及其他特殊急迫需求的居民，可以出入小區，其中購買生活物資原則上每戶每2-3天可安排1人，在嚴格做好個人防護下外出，街道社區將為其發放通行卡。

同時，社區小區全面實行「居民白名單制」管理，非本小區居民原則上謝絕進入，確需進入須實名登記和測溫驗碼。