【深圳疫情】市政府：存在較高社區擴散風險 仍需進一步嚴防死守

深圳今日（14日）起「封城」7日，進行三輪核酸檢測，今日上午深圳召開疫情防控會議，市政府表示，深圳疫情存在較高社區擴散風險，仍需進一步嚴防死守。

據第一財經，深圳市人民政府副秘書長黃強在會上表示，深圳在入境人員，入境物品等方面都面臨較大的外防輸入風險。近日，深圳報告的病例數再次出現波動，在重點區域、重點人群和社區檢查中發現的病例數也在持續上，並且出現了城中村、工廠等多個局部小規模聚集性的疫情。

他提示存在較高的社區擴散風險，仍需進一步嚴防死守。隨着全市全員核酸篩查的深入，不排除陽性病例數還會繼續增加的可能性。

停止一切非必要流動活動

會上介紹，深圳市全面升級防控舉措，決定在本周進行三輪全員核酸檢測，進一步實行與空間搶時間的防控策略，儘快切斷新一輪疫情社會面傳播鏈條，保障市民群眾生命安全和身體健康，那麼相關工作安排主要包括以下幾個方面：

一是啟動全市全員核酸檢測，應檢必檢不落一人。二是要求機關事業單位居家辦公，全市各級機關事業單位除承擔防疫任務的工作人員外均居家辦公或就地轉為社區志願者，向居住地所在社區報到，全面參與社區防疫工作和社區服務。

三是非城市保障型企業停止運營或居家辦公。除保障市民生活和城市基本運行的水、電、燃油、燃氣、通信、環衛、糧油肉菜供應等公共服務類企業，與保障香港供應企業之外所有企業一律居家辦公，暫停生產經營活動，除保障市民基本需要的生活超市，包括農貿市場、藥店、醫療機構、餐飲類企業只提供快遞外賣服務之外的，其他營業場所門店一律停業。

四是停止一切非必要流動活動，除保證城市運行及供港物資貨運的交通外，全市公交地鐵停運，全市社區小區城中村、產業園區實行封閉式管理，全市人員非必要不離深，確有特殊需要一律憑24小時核酸陰性證明離深。上述措施自3月14日至20日期間實行，後續將根據疫情防控形勢動態調整。

醫療診療服務不停

深圳市衛生健康委員會二級巡視員林漢城介紹，全市醫療服務不會暫停，醫療服務機構將合理調配資源，全力保障診療服務。在全市公共交通停運期間，醫療機構將適當調整號源，適當減少預約號，全力保障急診、孕產婦等醫療需求；在公共交通停運後，各醫療機構將積極安排員工上下班交通。對於不能解決醫療和居住的醫務人員，將倡導其在互聯網醫院上的診療服務，急救中心也將繼續提供24小時急診診療服務。

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責任編輯：袁瑋婧