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【內地疫情】查詢量急增 多地行程碼一度崩潰影響出行

社會熱點 15:21 2022/03/14

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內地新冠肺炎疫情升溫之際，多地網民今（14日）上午表示，「行程碼崩了」，其通信行程卡無法顯示，出行、上班因此受到影響。有營運商表示，今天行程卡查詢量突增。之後通信行程卡已顯示恢復正常。

行程碼即「通信大數據行程卡」，於2020年2月上線。它可以顯示你14天內到過哪些地方，是否去過中高風險地區，進而更好防控疫情。

據澎湃新聞，今日上午9時許，湖北武漢、北京、河南鄭州等地網友發微博稱，「行程碼崩了」，畫面顯示其「通信行程卡」無法顯示，查詢結果顯示簽名秘鑰不正確，或是當前網絡不穩定。隨後記者測試，彈窗顯示「當前網絡不穩定，查詢結果比較慢，可以發送短信到所屬運營商進行查詢」。

內地網民反應：

就因為這，我被攔在關卡不讓走，最後上班遲到

還有粵康碼也是呢

每天進出校門查驗八百次行程碼健康碼，現在是談疫色變​

遲到早退，被累死、被熱死，因為行程碼帶星號

可改短訊查詢

該網記者致電所在的安徽市民熱線工作人員表示，「行程碼無法顯示，可能是運營商服務器崩了。行程碼由移動等運營方管理，不在管轄範圍內」。

中國移動一名工作人員表示，「關於行程碼崩潰的問題，正在緊急處理，恢復正常時間暫未收到通知」。工作人員表示，若是遇到緊急情況，可直接發送短訊CXMYD到10086進行查詢。

中國聯通官方客服則表示，因疫情影響，今天行程卡查詢量突增，為保障系統平穩運行前端應用採取限流措施，限流正在優化和恢復，可以採用發送短訊方式查詢行程。

直至11時，記者再嘗試通過支付寶打開行程碼，「通信行程卡」顯示恢復正常。

內地單日增逾2100染疫 張文宏：目前最困難時期是倒春寒

責任編輯：林佩怡

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