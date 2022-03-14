【內地疫情】吉林省禁止人員跨省流動 多市「靜態管理」

內地疫情加速升溫，重災區的吉林省今日（14日）宣布，即日起禁止本省人員跨省、跨市州流動，特別是長春吉林兩地。繼吉林市、長春市之後，四平、松原兩市今日宣布實施停工停課等「靜態管理」。

吉林省新冠肺炎疫情防控工作領導小組今日發布通告，指為減少跨省跨市流動帶來疫情外溢和傳播，從即日起，禁止本省（特別是長春、吉林兩地）人員跨省、跨市州流動。

出省需派出所登記

如有特殊情況需出省及所在市州，請到當地派出所登記，所在單位和社區要全過程監督，返回後按有關規定隔離管控。對違反規定，私自跨地區流動的，將由紀檢監察機關、公安機關依據《中華人民共和國傳染病防治法》等法律法規追究責任。

吉林省四平市官方微信號「四平發佈」今日凌晨發佈消息稱，鑑於該市轄區內近期出現散發新冠病毒陽性病例，為有效控制疫情擴散蔓延，市疫情防控指揮部決定，在全市範圍內啟動新一輪全員核酸檢測。

四平市疫情防控指揮部通知要求，機關居家辦公，企事業單位停止運營。學校停課，公交、出租車停運。另外，停止一切非必要流動。全市小區（村）、單位實行封閉式管理。每戶家庭每2天由1人外出採購必要的生活物資。

同在今日凌晨，「松原發佈」亦刊登市疫情防控指揮部通告稱，即日5時起，在全市範圍內實施靜態管理。

暫停非生產生活必需的經營活動

據通告，暫停各類休閒娛樂場所活動。暫停非生產生活必需的經營活動。除保障市民基本需要的生活超市（含農貿市場）、餐飲類企業（只提供快遞外賣服務）之外，其他營業場所、門店暫停營業。

松原也要求，機關事業單位居家辦公。通告稱，全市各級機關、事業單位除承擔防疫任務的工作人員外，均居家辦公或按照指揮部統一安排就地轉為社區志願者，全面參與社區防疫工作和社區服務。

相關聚集性活動也被要求暫停。通告稱，全市所有學校、幼兒園、托幼機構和所有培訓機構全部停課，停止一切線下教學活動。禁止組織廣場舞、扭秧歌等各類聚集性活動。全市宗教場所暫停對外開放，暫停集體宗教活動。全市所有福利機構、養老機構、看守所均實行封閉管理。

此前，吉林市自7日零時起自13日，要求全市各機關企事業單位原則上停工停產，各大中小學、幼兒園停課，各類經營場所暫停營業。長春亦11日起全市封閉式管理。

據國家衛健委，吉林省昨日新增本土確診病例895宗，本土無症狀感染131宗。四平市本輪疫情至今累積報告感染14宗，松原市累積報告感染4宗。

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責任編輯：袁瑋婧