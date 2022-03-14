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彭博：各省如仿傚深圳封城 或衝擊全國過半GDP

社會熱點 16:57 2022/03/14

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全國14個省份已列為本波疫情的中高風險地區，彭博社指，這些地區若仿傚深圳封鎖一周，將影響全國逾半人口及GDP，經濟成本或高達0.8個百分點。

報道引述澳新銀行研究指，上述14個省份約佔全國GDP的54.4%，隨著各地病例激增，更多城市可能仿傚深圳的做法。該行首席經濟學家楊宇霆指，如沿海和東北的主要省份這樣做，僅封鎖一周，經濟成本可能達到0.8個百分點。然而封鎖時間愈長，對經濟增長影響愈大。

澳新銀行對中國今年GDP增速預測為5%，低於中國政府公布的5.5%。該行暫未修改預測，但到官方採取進一步限制持「謹慎態度」。

野村認為，中國堅持「清零」的經濟成本極高，市場參與者可能對今年的增長前景過於樂觀。該行預測今年中國GDP增速4.3%，遠低於普遍估計的5.2%。

深圳停工影響全球供應鏈

深圳是多間科技巨頭總部所在，也是僅次上海的第二大港口，每月處理全國一成出口貨櫃。去年廣東7,950億美元的出口總值，當地包辦了3,030億美元。

「封鎖將打科技和機械行業的產出，這些行業將進入全球供應鏈。」彭博經濟學家稱，即使這次封鎖時間很短，所造成的斷供及其他影響，可能持續數周之久。另外，對消費和產出的雙重打擊，以及中國以外的溢出效應，亦增加了封鎖措施的風險。

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責任編輯：陳建錫

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