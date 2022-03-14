【內地疫情】上海一醫院醫護人員爆肢體衝突 官方回應（有片）

上海新冠肺炎疫情未止之際，近日網曝上海市第六醫院的醫護人員爆發肢體衝突。網上消息稱，院內有陽性病患，但院方處置不當，要求防護裝備不足的護士去照顧病患，引發衝突。

院方事後承認確有衝突事件，對此深感愧疚。上海官方周一（14日）表示，注意到醫護人員反映的一些情況，已經督促醫院做好醫護人員的關心關愛和服務保障工作。

質疑院方瞞報陽性 護士控訴沒足夠裝備陪訓

有網上流傳文章指出，該院有病人檢測陽性，後續亦爆出很多陽性個案，但院方未有上報，並把病例轉到急診4樓日間病房，但該病房不具備收治感染科病人的條件，事先也沒有準備物資，醫院領導也沒配給專科護士，而是派急診護士上場、並沒有培訓。

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文章稱，9日開始天天爆出病人家屬陽性，卻未有封層管理，而陽性家屬不斷到1樓搶救室看病。至到11日，醫院領導認為要封層，但4樓病房無物資，要靠同事搬物資，而病區醫生護士只能睡走廊、只能集體除口罩在醫生辦公室吃飯。隨後護士長也病倒、有感染科醫生呈陽性。

醫院領導辯稱「不是傳染病」 護士嗆拿下口罩

護士及後強烈要求院方將病人、家屬及工作人員轉移出去，但院方卻稱「這不是傳染病」。網傳消息稱，更有人毆打護士，因護士不願在沒有防護措施、沒法保證安全去該日間病房，有人邊打邊說「不願意去我就打到你們上去」。

另有網傳影片顯示，有前線護士向醫院領導層理論，稱有陽性病人、但沒有負壓病房，家人和醫護共用廁所，要求隔離。醫院「書記」卻說「它不是傳染病」，護士反駁「它不是傳染病給你把口罩拿下來」。還有護士控訴只能睡在紙板床上、靠安眠藥才能入睡、早上4點就要起來測核酸。

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院方稱「深感愧疚」

事件曝光後，引來網民高度關注。上海市第六人民醫院表示，就網傳醫院急診部醫務人員發生肢體衝突的影片，經查確有其事，「我們對此深感愧疚」，醫院正在調查。

院方又稱，有關部門已向社會披露醫院發現一外省住院病人核酸檢測陽性、在隨後的排查中又陸續發現陽性感染。目前，市衛健委已組織市級指導組和專家組進入醫院指導幫助，及時督促整改。該院將在上級指導下做好醫務人員、患者及家屬的防疫和生活物資保障，確保防疫工作平穩有序。

另外，上海申康醫院發展中心周一回應稱，經調查，市六醫院急診室醫務人員確實發生了肢體衝突，具體情況還在深入調查。同時，注意到醫護人員反映的一些情況，在醫院封閉管理期間，仍要承擔大量的住院患者救治工作，又面臨疫情突發處置的任務，工作強度和壓力都很大。已經督促醫院盡最大的努力，做好醫護人員的關心關愛和服務保障工作。

責任編輯：林佩怡

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