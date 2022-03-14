  • 26°C
香港時間 : 2022314日 (一) 18:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地疫情】上海一醫院醫護人員爆肢體衝突 官方回應（有片）

社會熱點 17:31 2022/03/14

分享：

上海新冠肺炎疫情未止之際，近日網曝上海市第六醫院的醫護人員爆發肢體衝突。網上消息稱，院內有陽性病患，但院方處置不當，要求防護裝備不足的護士去照顧病患，引發衝突。

院方事後承認確有衝突事件，對此深感愧疚。上海官方周一（14日）表示，注意到醫護人員反映的一些情況，已經督促醫院做好醫護人員的關心關愛和服務保障工作。

質疑院方瞞報陽性 護士控訴沒足夠裝備陪訓

有網上流傳文章指出，該院有病人檢測陽性，後續亦爆出很多陽性個案，但院方未有上報，並把病例轉到急診4樓日間病房，但該病房不具備收治感染科病人的條件，事先也沒有準備物資，醫院領導也沒配給專科護士，而是派急診護士上場、並沒有培訓。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

文章稱，9日開始天天爆出病人家屬陽性，卻未有封層管理，而陽性家屬不斷到1樓搶救室看病。至到11日，醫院領導認為要封層，但4樓病房無物資，要靠同事搬物資，而病區醫生護士只能睡走廊、只能集體除口罩在醫生辦公室吃飯。隨後護士長也病倒、有感染科醫生呈陽性。

醫院領導辯稱「不是傳染病」 護士嗆拿下口罩

護士及後強烈要求院方將病人、家屬及工作人員轉移出去，但院方卻稱「這不是傳染病」。網傳消息稱，更有人毆打護士，因護士不願在沒有防護措施、沒法保證安全去該日間病房，有人邊打邊說「不願意去我就打到你們上去」。

另有網傳影片顯示，有前線護士向醫院領導層理論，稱有陽性病人、但沒有負壓病房，家人和醫護共用廁所，要求隔離。醫院「書記」卻說「它不是傳染病」，護士反駁「它不是傳染病給你把口罩拿下來」。還有護士控訴只能睡在紙板床上、靠安眠藥才能入睡、早上4點就要起來測核酸。

上海徐匯區空氣檢出陽性？官方闢謠：病毒或氣溶膠在室外不具傳染性

上海疫情涉管理疏漏引發傳播 官方稱網傳今晚封城不屬實

院方稱「深感愧疚」

事件曝光後，引來網民高度關注。上海市第六人民醫院表示，就網傳醫院急診部醫務人員發生肢體衝突的影片，經查確有其事，「我們對此深感愧疚」，醫院正在調查。

院方又稱，有關部門已向社會披露醫院發現一外省住院病人核酸檢測陽性、在隨後的排查中又陸續發現陽性感染。目前，市衛健委已組織市級指導組和專家組進入醫院指導幫助，及時督促整改。該院將在上級指導下做好醫務人員、患者及家屬的防疫和生活物資保障，確保防疫工作平穩有序。

另外，上海申康醫院發展中心周一回應稱，經調查，市六醫院急診室醫務人員確實發生了肢體衝突，具體情況還在深入調查。同時，注意到醫護人員反映的一些情況，在醫院封閉管理期間，仍要承擔大量的住院患者救治工作，又面臨疫情突發處置的任務，工作強度和壓力都很大。已經督促醫院盡最大的努力，做好醫護人員的關心關愛和服務保障工作。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

內地單日增逾2100染疫 張文宏：目前最困難時期是倒春寒
今日
內地單日增逾2100染疫 張文宏：目前最困難時期是倒春寒
上海徐匯區空氣檢出陽性？官方闢謠：病毒或氣溶膠在室外不具傳染性
2022/03/13
上海徐匯區空氣檢出陽性？官方闢謠：病毒或氣溶膠在室外不具傳染性
【內地疫情】上海客運站明起暫停營運 多間高校準封閉管理
2022/03/13
【內地疫情】上海客運站明起暫停營運 多間高校準封閉管理
上海疫情涉管理疏漏引發傳播 官方稱網傳今晚封城不屬實
2022/03/11
上海疫情涉管理疏漏引發傳播 官方稱網傳今晚封城不屬實
【內地疫情】抗疫「優等生」新增感染不斷 官媒5問上海疫情
2022/03/10
【內地疫情】抗疫「優等生」新增感染不斷 官媒5問上海疫情

你可能感興趣

內地單日增逾2100染疫 張文宏：目前最困難時期是倒春寒
今日 10:14
內地單日增逾2100染疫 張文宏：目前最困難時期是倒春寒
上海徐匯區空氣檢出陽性？官方闢謠：病毒或氣溶膠在室外不具傳染性
16:46 2022/03/13
上海徐匯區空氣檢出陽性？官方闢謠：病毒或氣溶膠在室外不具傳染性
【內地疫情】上海客運站明起暫停營運 多間高校準封閉管理
16:31 2022/03/13
【內地疫情】上海客運站明起暫停營運 多間高校準封閉管理
醫生 護士 新冠肺炎 口罩 新冠肺炎疫情 疫情 上海 傳染病 中國

下一篇文章

彭博：各省如仿傚深圳封城 或衝擊全國過半GDP
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

深圳「封城」前：民眾忙搶菜 打工仔趕回公司搬電腦（多圖）
深圳「封城」前：民眾忙搶菜 打工仔趕回公司搬電腦（多圖）
【內地疫情】粵6人防疫不力被免職 封館驗4.9萬人廣州多部門致歉
【內地疫情】粵6人防疫不力被免職 封館驗4.9萬人廣州多部門致歉
【內地疫情】上海客運站明起暫停營運 多間高校準封閉管理
【內地疫情】上海客運站明起暫停營運 多間高校準封閉管理
【內地疫情】深圳明起全市小區封閉式管理 公交地鐵停運
【內地疫情】深圳明起全市小區封閉式管理 公交地鐵停運
【內地疫情】深圳明起「封城」7天 超市掀食品搶購潮（組圖）
【內地疫情】深圳明起「封城」7天 超市掀食品搶購潮（組圖）
上海徐匯區空氣檢出陽性？官方闢謠：病毒或氣溶膠在室外不具傳染性
上海徐匯區空氣檢出陽性？官方闢謠：病毒或氣溶膠在室外不具傳染性
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款