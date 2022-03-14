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WSJ：中國擬採「冬奧模式」放寬管控 最快今夏試點

社會熱點 21:00 2022/03/14

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冬奧期間的「閉環」管理模式，據報被認為是可行方案之一。（資料圖片）

《華爾街日報》報道，中國正積極探索放寬疫情管控的方法，包括冬奧期間的管理模式，最快夏季於部分城市率先試點，但今年內仍不會全面放鬆。

報道引述多名消息人士指，官方正研究仿照冬奧使用的「旅行泡泡」，而在賽事期間成功實施的「閉環」管理，也被作為可以在其他城市進行的模式，「閉環」內的人每日接受檢測，並通過單獨的住宿和交通線路與城市其他地區隔離開來。官方還在收集新的抗病毒藥物數據，為下批國產疫情物色國外生產基地。

至於其他正在考慮的開放提議，包括對部分全程接種疫苗的國際旅客免除隔離、對留學生採取特殊的入境安排等。

報道同時提到，管控措施可能在明年春季前不會放鬆，但試點開放措施最快可能今年夏季就會在一些城市落地。大學研究人員對中國公民對疫情的看法，以及對社會管控的態度的有關調研表明，中國還沒有建立起對疫情足夠強大的心理容忍度來應對開放邊境。

德國病毒學家陸蒙吉對該報指，中國目前的規定是將所有陽性病例都送到醫療機構進行治療，無論其嚴重程度如何。他警告說，如果爆發更大規模的疫情，醫院將不堪重負。解決這問題不僅需要改變政策，還要說服人們不要害怕輕症新冠肺炎。

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責任編輯：陳建錫

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