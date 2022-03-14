美稱俄羅斯要求中國提供軍事援助 京：虛假信息

俄烏戰事未停，有美國官員表示，俄羅斯已要求中國提供軍事援助。中國外交部周一（14日）批評，美方在烏克蘭問題上接二連三散布針對中國的虛假信息，用心險惡。

外媒引述美國官員稱，俄羅斯已要求中國為其對烏克蘭戰爭提供軍事裝備和其他援助，但未有具體說明要求的內容。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇回應稱，從來沒有聽說過此事，又指中國認為烏克蘭目前的局勢令人不安，支持並鼓勵一切有助和平解決危機的努力，強調應盡最大努力支持俄烏在當前艱難形勢下繼續推進談判，爭取取得和平結果。

斥美用心險惡 促勿火上澆油

在北京，外交部發言人趙立堅周一表示，近期美方在烏克蘭問題上，接二連三散佈針對中國的虛假信息，用心險惡。

他指出，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫明確，一直以來為勸和促談發揮著建設性作用。當務之急是各方保持克制，為緊張局勢降溫，而不是火上澆油。推動外交解決而不是使局勢進一步升級。

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另外，有報道指出，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）受訪時表示，華盛頓認為入侵之前，中國知道俄羅斯正計劃對烏克蘭採取行動，但可能不了解全盤計劃；他又警告，中方若幫助俄羅斯規避制裁，肯定會面臨後果。

趙立堅回應稱，中方始終本著客觀公正的態度，根據事情本身的是非曲直，獨立自主作出判斷，表明主張。在烏克蘭問題上，任何抹殺中方努力，歪曲中方意圖，造謠抹黑中國的虛假信息，目的是轉嫁矛盾，挑動對抗，藉機漁利，這既不負責也不道德。

他並強調制裁從來不是解決問題的有效途徑。中方反對美方任何形式的單邊制裁和長臂管轄，將堅決維護中國企業和個人的合法權益。

沙利文將於周一在羅馬與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會晤，美官員稱，沙利文將警告說，如果中國繼續支持俄羅斯，將在全球範圍內面臨孤立，但沒提供細節。

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責任編輯：林佩怡

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