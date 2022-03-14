  • 26°C
香港時間 : 2022314日 (一) 18:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美稱俄羅斯要求中國提供軍事援助 京：虛假信息

國情動向 18:04 2022/03/14

分享：

俄烏戰事未停，有美國官員表示，俄羅斯已要求中國提供軍事援助。中國外交部周一（14日）批評，美方在烏克蘭問題上接二連三散布針對中國的虛假信息，用心險惡。

外媒引述美國官員稱，俄羅斯已要求中國為其對烏克蘭戰爭提供軍事裝備和其他援助，但未有具體說明要求的內容。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇回應稱，從來沒有聽說過此事，又指中國認為烏克蘭目前的局勢令人不安，支持並鼓勵一切有助和平解決危機的努力，強調應盡最大努力支持俄烏在當前艱難形勢下繼續推進談判，爭取取得和平結果。

斥美用心險惡 促勿火上澆油

在北京，外交部發言人趙立堅周一表示，近期美方在烏克蘭問題上，接二連三散佈針對中國的虛假信息，用心險惡。

他指出，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫明確，一直以來為勸和促談發揮著建設性作用。當務之急是各方保持克制，為緊張局勢降溫，而不是火上澆油。推動外交解決而不是使局勢進一步升級。

【中美關係】楊潔篪與沙利文周一羅馬會晤 將討論俄烏局勢

【中美角力】晤楊潔篪前 沙利文警告中國若助俄避制裁會有後果

另外，有報道指出，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）受訪時表示，華盛頓認為入侵之前，中國知道俄羅斯正計劃對烏克蘭採取行動，但可能不了解全盤計劃；他又警告，中方若幫助俄羅斯規避制裁，肯定會面臨後果。

趙立堅回應稱，中方始終本著客觀公正的態度，根據事情本身的是非曲直，獨立自主作出判斷，表明主張。在烏克蘭問題上，任何抹殺中方努力，歪曲中方意圖，造謠抹黑中國的虛假信息，目的是轉嫁矛盾，挑動對抗，藉機漁利，這既不負責也不道德。

他並強調制裁從來不是解決問題的有效途徑。中方反對美方任何形式的單邊制裁和長臂管轄，將堅決維護中國企業和個人的合法權益。

沙利文將於周一在羅馬與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會晤，美官員稱，沙利文將警告說，如果中國繼續支持俄羅斯，將在全球範圍內面臨孤立，但沒提供細節。

俄烏戰爭引爆新冷戰 日媒：危機或改變美國對中國態度

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

反對西方動輒揮舞制裁大棒 外交部：中俄保持良好能源合作關係
2022/03/09
反對西方動輒揮舞制裁大棒 外交部：中俄保持良好能源合作關係
俄烏戰爭引爆新冷戰 日媒：危機或改變美國對中國態度
2022/03/12
俄烏戰爭引爆新冷戰 日媒：危機或改變美國對中國態度
【中美關係】楊潔篪與沙利文周一羅馬會晤 將討論俄烏局勢
2022/03/13
【中美關係】楊潔篪與沙利文周一羅馬會晤 將討論俄烏局勢
【中美角力】晤楊潔篪前 沙利文警告中國若助俄避制裁會有後果
今日
【中美角力】晤楊潔篪前 沙利文警告中國若助俄避制裁會有後果

你可能感興趣

反對西方動輒揮舞制裁大棒 外交部：中俄保持良好能源合作關係
16:41 2022/03/09
反對西方動輒揮舞制裁大棒 外交部：中俄保持良好能源合作關係
俄烏戰爭引爆新冷戰 日媒：危機或改變美國對中國態度
17:24 2022/03/12
俄烏戰爭引爆新冷戰 日媒：危機或改變美國對中國態度
【中美關係】楊潔篪與沙利文周一羅馬會晤 將討論俄烏局勢
22:16 2022/03/13
【中美關係】楊潔篪與沙利文周一羅馬會晤 將討論俄烏局勢
中美關係 趙立堅 制裁 戰爭 外交 經濟 軍事 楊潔篪 烏克蘭 政治

下一篇文章

【深圳疫情】「封城」7日3輪全民檢測 怎樣做話你知
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【深圳疫情】「封城」7日3輪全民檢測 怎樣做話你知
【深圳疫情】「封城」7日3輪全民檢測 怎樣做話你知
俄羅斯稱中國拒絕提供飛機零部件 將尋求從土耳其、印度採購
俄羅斯稱中國拒絕提供飛機零部件 將尋求從土耳其、印度採購
俄烏戰爭引爆新冷戰 日媒：危機或改變美國對中國態度
俄烏戰爭引爆新冷戰 日媒：危機或改變美國對中國態度
【中美角力】美UI設計軟件Figma 據報封停大疆帳號
【中美角力】美UI設計軟件Figma 據報封停大疆帳號
【內地疫情】昨增3122宗本土感染 吉林最多 京滬籲非必要不離市
【內地疫情】昨增3122宗本土感染 吉林最多 京滬籲非必要不離市
【中美關係】楊潔篪與沙利文周一羅馬會晤 將討論俄烏局勢
【中美關係】楊潔篪與沙利文周一羅馬會晤 將討論俄烏局勢
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款