內地疫情處於指數級上升初期 一線城市破功 穩增長面臨考驗

內地新冠肺炎疫情升溫，據國家衛健委通報，目前本土疫情已波及全國27個省份，3月1日至13日已經報告1萬多宗本土感染。國家傳染病醫學中心主任、上海新冠肺炎臨床救治專家組組長張文宏近日形容，這波疫情「處於指數級上升初期」。

本輪疫情，不僅抗疫的「優等生」上海破功，同屬一線城市的深圳更要「封城」，製造業重鎮東莞也跟進。

路透分析指出，俄烏戰事持續已推升全球能源價格，諸多不確定因素已讓中國「六穩六保」變得艱難；而內地疫情擴散損害服務業消費，尤其長三角、珠三角受波及，部分企業工廠停工停產，損及產業鏈供應鏈安全。內憂外患下，中國經濟將面臨考驗，外界關注中國能否實現今年5.5%左右的增長目標。

滬深兩大金融中心疫情未止 製造業重鎮東莞「封城」

報道引述國家發改委下屬官方研究機構一位不具名專家稱，從前兩個月的經濟數據，感覺一季度經濟還不錯，但3月份突然爆發的疫情讓人猝不及防。他指出，今年是政府換屆年，穩是重中之重，包括經濟穩、社會穩等等。

值得注意的是，作為兩大金融中心，上海和深圳疫情未止。深圳、東莞更是「封城」7天，公交、地鐵暫時停運，停止一切非必要流動、活動，產業園區全面實行封閉式管理。

工廠停產 衝擊供應鏈

「封城」對產業鏈供應鏈的影響或已浮現。蘋果代工廠、富士康深圳工廠停工停廠；另據中央社報道，已有鴻海、欣興等60多家台廠發布重大訊息公告深圳廠區或子公司停工，受影響產業涵蓋組裝代工、印刷電路板（PCB）、散熱、觸控、LED等。

富士康深圳各園區暫停生產 備援廠區已調配降低營運影響

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花旗認為，更嚴格的限制措施，包括對上海、深圳的管控，可能會進一步加劇供應鏈的壓力，尤其是全球的科技供應鏈。野村最新報告亦認為，中國經濟或再次受到嚴重打擊，越來越多的城市正在關閉面對面的服務領域，旅行變得越來越困難，建築項目和一些製造業活動可能會暫停。

西部證券也提到，內外部因素共振下，中國經濟穩增長不確定性加大。2月以來珠三角及長三角等重要經濟帶先後爆發疫情，不僅消費將再受掣肘，對基建、地產施工也會帶來一定的負面影響，今年首季可能是全年經濟增長高點。

專家：若疫情快速控制 有助實現經濟目標

不過，上文提及的國家發改委下屬官方研究機構專家指出，如果此次上海、深圳等地疫情能快速有效控制，4月疫情有所好轉，不僅為中國防疫政策帶來諸多嘗試，也有助於實現經濟預定目標。

張文宏也稱，近期中國繼續採取社會面清零策略，將傳播極快的Omicron第五波疫情壓制在完全可控的水平是非常重要。但這不意味會持久性採取封城和全檢測的策略。

他指出，凡是持久的，必是溫和的與可持續的。要藉助此次一定會到來的社會面清零所帶來的難得的機遇期與窗口期，準備好更為完備、智慧、可持續的應對策略。

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責任編輯：林佩怡

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