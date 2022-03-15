中國1至2月投資、工業、消費增長大勝預期 疫情影響需觀察（更新版）

據國家統計局公布，今年1至2月全國固定資產投資按年增長12.2%、規模以上工業增加值按年實際增長7.5%、社會消費品零售總額按年增長6.7%，均好過市場預期。

當局表示，1-2月份國民經濟恢復好於預期，勢頭較好。同時也要看到，外部環境依然複雜嚴峻，中國經濟發展面臨的風險挑戰較多，要深入貫徹落實中央經濟工作會議精神和《政府工作報告》部署，堅持穩中求進工作總基調，保持經濟運行在合理區間。

中國最新經濟數據：

1至2月工業增加值按年增長7.5%，預期3.9%，前值（去年12月）4.3% 1至2月固定資產投資按年增長12.2%，預期5%，前值（去年1至12月）4.9% 1至2月社會消費品零售總額按年增長6.7%，預期3%，前值（去年12月）1.7% 2月全國城鎮調查失業率為5.5%，較上月上升0.2個百分點

官方：經濟呈暖意 惟持續恢復基礎尚不牢固

國家統計局新聞發言人付凌暉解讀，從數據上來看，中國經濟呈現出真正的暖意。今年以來，隨著穩增長政策發力，支持實體經濟的力度加大，國民經濟持續恢復，工業生產和投資消費增長加快，進出口增勢良好，就業物價總體穩定，新動能成長壯大，民生保障有力有效，高質量發展穩步推進，積極變化明顯增多。

他稱，在宏觀政策發力和市場主體努力的共同作用下，1-2月中國經濟恢復的勢頭向好，為今年一季度開好局奠定了堅實的基礎。

但也要看到，全球疫情擴散蔓延，世界局勢動盪不安，地緣政治衝突加劇，外部不穩定不確定性在加大，國內經濟恢復仍不均衡，部分地區散發疫情的影響仍在持續，行業企業地區有所分化，企業成本上升的壓力仍在加大，小微企業經營困難仍比較突出，經濟持續恢復的基礎尚不牢固，後期走勢仍待觀察。

疫情對服務業制約明顯 要落實支持政策

被問到深圳面臨「封城」、疫情對中國經濟的影響，付凌暉指出，近期多地出現散發疫情，部分地區疫情形勢有所趨緊，客觀上會對當地經濟恢復造成一定影響。但從全國來看，疫情防控形勢總體穩定，經濟運行保持了基本平穩。

他表示，中國在疫情防控中已經積累了豐富的經驗，採取的一系列措施也能夠有效阻斷疫情傳播，對經濟的影響會逐步得到控制。由於疫情變化還有一些不確定性，下階段對經濟的影響還需要觀察。總的來看，中國經濟韌性足、潛力大、空間廣的特點還比較明顯，保持經濟平穩發展還有很多有利條件。

而疫情對接觸性、聚集性服務業制約比較明顯，文化旅遊、交通客運、餐飲零售等服務行業仍然比較困難。近期，多地疫情散發對相關服務業不利影響也可能加大，要落實好對服務業困難行業的支持政策等。

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責任編輯：林佩怡

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