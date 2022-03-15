【內地疫情】吉林市新增本土感染3580 省長：一周實現社會面清零

吉林省昨日（14日）新增本土感染4067宗，其中吉林市佔3580宗，吉林省長韓俊強調，要一周時間實現社會面清零。另外，吉林省政府今日表示，省內醫療防疫物資只能滿足兩到三天的需要。

據吉林日報，昨日，吉林省委書記景俊海連夜主持召開省疫情防控領導小組會議。他強調，全省要以刻不容緩、事不過夜的精神狀態，全力打通防疫堵點，徹底解決突出問題，堅決打贏長春保衛戰、吉林殲滅戰、各地阻擊戰。

景俊海強調，當前，全省疫情仍處在上升期，面臨的形勢依然嚴峻複雜，必須爭分奪秒、從嚴從緊推進各項防控工作，速戰速決遏制住疫情擴散蔓延。

加快改建方艙醫院和定點醫院

他提出，要加快改建方艙醫院和定點醫院，充分利用閒置的黨校、學校、場館等資源，邊改建場地、邊調集醫護、邊培訓人員，確保醫院啟用和人員配備同步到位，以最快速度把現有全部陽性病例安全轉運到方艙醫院和定點醫院，及時給予有效治療。要連夜制定好清零行動方案，高質量實施新一輪全員核酸檢測

要千方百計依法徵用賓館酒店，多渠道擴充隔離房間數量，儘快把所有密接人員轉運到集中隔離點。要統籌全省核酸檢測資源，進一步強化學校防控，精準找出密接、次密接人員，啟動全省應急指揮一級響應，健全指揮體系和工作體系，抓緊抓實聯防聯控、患者救治、信息發佈、物資儲備等工作。

吉林省委副書記、省長韓俊強調，要採取果斷有效措施解決堵點問題，統籌調配資源力量，提高全流程效率，堅決打好吉林市全員核酸篩查全覆蓋、陽性患者全收治、密接人員全集中隔離三大攻堅戰。

據央視新聞，吉林省今日上午召開疫情防控發佈會，吉林省衛生健康委副主任張力表示，吉林省將積極應對物資短缺的問題，從調度全省醫療物資、生活物資、要素供應等物資保障情況看，吉林省醫療防疫物資只能滿足兩到三天的需要，正在全力以赴爭取各方支持，肉蛋奶大米蔬菜水果等生活必需品目前滿足市場需求，各品種價格波動幅度不大，幅度在6%以內。

據吉林衛健委通報，吉林市昨日新增本土確診2601宗，本土無症狀感染979宗，本輪累計報告感染6418宗。吉林省昨日發布通告，禁止本省人員跨省跨洲際流動。

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責任編輯：袁瑋婧