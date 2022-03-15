【內地疫情】吳尊友：動態清零是總方針 料疫情未來數周明顯受控

內地新冠肺炎疫情形勢嚴峻，昨日（14日）本土新增3507宗確診及1647宗無症狀感染病例。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友在微博發文，解析近期出現局部聚集性疫情多點散發的局面，並重申「動態清零」仍然是控制本次疫情的總方針，預料全國疫情形勢在未來幾周就會得到明顯控制。

內地新增本土確診病例涉及吉林、山東、廣東、上海、北京、浙江等16個省市。吳尊友表示，出現局部聚集性疫情多點同時發生的局面，一是受全球尤其是亞洲疫情高發的影響。自本年1月以來，全國報告本土聚集性疫情明顯增加，月均疫情起次數，是去年和前年的約十倍。境外輸入病例主要來自周邊國家和地區，如越南、韓國、緬甸、老撾、俄羅斯、香港特區等。

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二是受Omicron變種病毒傳染性強的影響。近期，國內疫情報告的新冠病例以感染Omicron為主，約佔80%。Omicron分為四個基因型，國內流行的主要是BA.2和BA.1.1。其中，BA.1的傳播速度比Delta增加約70%，而BA.2又比BA.1傳播速度高出60%多。

三是近期的感染者多數是無症狀或症狀輕微，造成難發現的影響。吳尊友稱，約90%的人已接種疫苗，人群有一定的免疫力，同時Omicron致病相對較弱，令相當比例的感染者沒有症狀或症狀特別輕，難以發現，為疫情防控增加困難。

「動態清零」是疫情防控總方針

吳尊友強調，「動態清零」仍然是控制本次疫情的總方針，要求各地能及時發現疫情、及時阻斷傳播、及時治療病人。當前發現疫情的主要措施，包括對入境人員隔離觀察，對涉及境外冷鏈及貨運相關人員日常監測，對密切接觸者隔離觀察，對發熱門診或疑似感冒的就診者核酸檢測，在疫情發生後開展一定規模局部人群的核酸檢測或多輪的局部全員核酸檢測等等。

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他表示，上述的措施必須實施得早、快、準，才能把疫情遏制在萌芽中。此外，阻斷傳播的措施主要包括戴口罩、保持手部衛生和社交距離等個人防護措施，在疫情發生時對局部封控限制人員流動，隔離密切接觸者或次密接接觸者，治療新冠病人等。治療措施主要包括中醫藥治療，恢復期血漿或中和抗體應用，對症治療，特效藥，心理康復治療等。

吳尊友稱，發現疫情、阻斷傳播、治療病人等措施綜合應用是構成「動態清零」的核心內容。「動態清零」的靈魂是及時、準確、全部乾淨地斬斷傳播鏈，不讓病毒繼續在人群中傳播擴散，把病毒消滅在疫情所在地。

他表示，雖然國內當前面臨的疫情形勢十分嚴峻，但與其他受Omicron侵襲的國家地區相比，國內已取得疫情防控的巨大成功。在「動態清零」總方針的指引下，只要克服麻痺思想，堅持嚴防死守不鬆懈，紮實落實常態化防控的各項疫情防控措施，全國疫情形勢在未來幾周就一定會得到明顯控制。

責任編輯：易燕丹

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