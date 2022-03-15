降息預期落空 3月人行放量等價操作MLF2000億元 滬指早盤收跌2.18%

人行今日（15日）發布公告稱，開展2,000億元一年期中期借貸便利（MLF）操作和100億元公開市場7天逆回購操作，中標利率分別為2.85%和2.1%，與上期持平。此前市場高漲的降息預期落空。當日有1,000億元MLF和100億元7天逆回購到期，對沖後凈投放1,000億元。

人行今日發布公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，開展2,000億元中期借貸便利（MLF）操作和100億元公開市場逆回購操作，利率則與前期持平。

由於本月有1,000億元MLF到期，央行連續第二個月超額平價續做MLF。

隨著降息預期落空以及內地疫情持續升溫，滬指早盤收報3153點，跌2.18%，成交額2,876億元。深成指早盤收報11904點，跌1.32%，成交額3,592億元。創業板指早盤收報2580點，漲0.41%，成交額1,461億元。

今年1月，人行下調了代表銀行體系從中央銀行獲取中期基礎貨幣的邊際資金成本的1年期MLF操作利率，這是其2020年4月以來的首次下調。同一天，人行還下調了作為人行短期政策利率的公開市場操作7天期逆回購利率。隨後，上述兩個政策利率按兵不動。

由於此前發布的2月金融數據不及預期，市場對此次MLF如何操作，尤其是利率是否變化，市場尤為關注，下調MLF利率的預期也隨之升溫。

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責任編輯：尹航

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