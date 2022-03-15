【中美角力】楊潔篪沙利文對談7小時 就俄烏局勢激烈交鋒

中美高官周一（14日）在意大利羅馬會晤，是俄烏戰事以來兩國高層首次面對面會談。據美方透露，雙方對談7小時，形容對話「非常坦率」，雙方就俄烏局勢激烈交鋒，並談到台海等問題。

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，與美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）會晤。據白宮聲明稱沙利文提出了一系列中美關係問題，雙方大量討論了俄烏局勢。雙方又強調了中美之間保持開放溝通渠道的重要性。

楊潔篪堅決反對散佈不實信息、抹黑中方

據中國外交部網站，楊潔篪就烏克蘭局勢闡明立場，強調中方致力於勸和促談，國際應支持俄烏和談盡快取得實質性成果，推動局勢盡快降溫，各方並應保持最大限度克制。同時，中方堅決反對任何散佈不實信息、歪曲抹黑中方立場的言行。

外電引述拜登政府一名不願具名的高級官員，在會談結束後對記者吹風時透露，沙利文和楊潔篪圍繞俄烏問題激烈交鋒。但該官員沒有評論中國是否正在幫助俄羅斯。另據報，沙利文表達了對中國與俄羅斯結盟的擔憂。

此前，沙利文曾警告，如果中國幫助俄羅斯規避因俄烏衝突受到的全面制裁，中國「絕對」將面臨後果。

美國國務院發言人普賴斯周一表示，已經與北京進行了非常明確的溝通，不會袖手旁觀，「我們不會允許任何國家彌補俄羅斯遭受的損失。」

【中美角力】晤楊潔篪前 沙利文警告中國若助俄避制裁會有後果

台灣問題上 促美勿在十分危險道路上越走越遠

中方形容，雙方就中美關係以及共同關心的國際與地區問題進行了「坦誠、深入和建設性溝通」。在中美關係方面，楊潔篪表示，希望美方將拜登作出的承諾落到實處。當前國際形勢下，中美加強對話合作，妥善管控分歧，避免衝突對抗。

在台灣問題上，楊潔篪表示，中方對近期美在涉台問題上一系列錯誤言行表示嚴重關切和堅決反對。強調任何縱容支持「台獨」分裂勢力，企圖打台灣牌搞「以台制華」的圖謀都不可能得逞。中方要求美方認清台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則、中美三個聯合公報規定和美方所作承諾，不要在十分危險的道路上越走越遠。

此外，楊潔篪表示，涉疆、涉藏、涉港等問題涉及中方核心利益，是中國內政，不容外部勢力干涉，任何藉此打壓中國的圖謀都將失敗。他呼籲在堅持求同存異，在妥處分歧之上架起合作橋樑。

楊潔篪與沙利文14日於羅馬會晤 官媒指出10個細節

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁