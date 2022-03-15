  • 26°C
香港時間 : 2022315日 (二) 12:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

A股續挫 中國官媒：「黑天鵝」不改經濟穩中向好基本面

經濟脈搏 12:36 2022/03/15

分享：

內地股市近日震盪重挫，上證綜合指數最新失守3200點。官媒《中國證券報》今日（15日）頭版刊文指，在突發地緣衝突、國內新冠疫情散發、海外政策調整等多重因素綜合影響下，近期A股市場震盪加大，但強調「黑天鵝」事件不會改變中國經濟穩中向好的基本面、股市長期運行邏輯。

《中國證券報》文章稱。A股市場近期遭受俄烏衝突、新冠肺炎疫情散發兩大因素衝擊，情緒市特徵明顯，投資者風險偏好下降。

降息預期落空 3月人行放量等價操作MLF2000億元 滬指早盤收跌2.18%

俄烏衝突+疫情衝擊

內部因素看，文章指出，2月金融數據低於預期，反映實體經濟面臨的「三重壓力」短期依然較大，而疫情在多地的局部散發，引發對消費復甦、出口增長持續性的憂慮，投資者預期與穩增長政策取向形成了預期背離。

外部因素方面，俄烏衝突是最讓市場繃緊神經的不確定性事件，對於情緒面衝擊，不少機構人士認為，對A股的短期影響已基本結束。但衝突事件加劇原油等大宗商品價格上漲，推升全球通脹預期，為中國帶來一定程度的輸入型通脹壓力。

投資者放大利空 忽視穩增長政策正發力

綜合而言，在地緣政治「黑天鵝」事件主要影響下，股市的「情緒市」特徵較明顯。當謹慎情緒和短期避險行為佔據主導，投資者更加關注並放大利空因素，容易引發單邊波動。

例如，關注境內外政策的背離，而忽視內外周期有別，調控以我為主的優勢；擔憂經濟增長前景，而忽視穩增長取向明確，政策正在發力；關注滯脹風險，但看待大宗商品強調的是「脹」，看待資源股票強調的則是「滯」。

但實際上，拉長時間周期來看，「黑天鵝」事件不會改變中國經濟穩中向好的基本面，也不會改變資本市場長期運行邏輯。

中國1至2月投資、工業、消費增長大勝預期 疫情影響需觀察（更新版）

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

彭博：各省如仿傚深圳封城 或衝擊全國過半GDP
2022/03/14
彭博：各省如仿傚深圳封城 或衝擊全國過半GDP
內地疫情處於指數級上升初期 一線城市破功 穩增長面臨考驗
2022/03/14
內地疫情處於指數級上升初期 一線城市破功 穩增長面臨考驗
【兩會2022】「需艱苦努力」 解讀中國今年5.5%左右經濟增長目標
2022/03/05
【兩會2022】「需艱苦努力」 解讀中國今年5.5%左右經濟增長目標
中國1至2月投資、工業、消費增長大勝預期 疫情影響需觀察（更新版）
今日
中國1至2月投資、工業、消費增長大勝預期 疫情影響需觀察（更新版）

你可能感興趣

彭博：各省如仿傚深圳封城 或衝擊全國過半GDP
16:57 2022/03/14
彭博：各省如仿傚深圳封城 或衝擊全國過半GDP
內地疫情處於指數級上升初期 一線城市破功 穩增長面臨考驗
19:50 2022/03/14
內地疫情處於指數級上升初期 一線城市破功 穩增長面臨考驗
【兩會2022】「需艱苦努力」 解讀中國今年5.5%左右經濟增長目標
12:49 2022/03/05
【兩會2022】「需艱苦努力」 解讀中國今年5.5%左右經濟增長目標
滯脹 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 股票 經濟 地緣政治 政治 通脹 中國

上一篇文章

網傳深圳二手房參考價升兩成 中介：比例暫不確定

下一篇文章

降息預期落空 3月人行放量等價操作MLF2000億元 滬指早盤收跌2.18%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【深圳疫情】數十台企停產 電子零件業淪重災區
【深圳疫情】數十台企停產 電子零件業淪重災區
內地新冠抗原自測產品線上開售 機構預測市場規模超2000億
內地新冠抗原自測產品線上開售 機構預測市場規模超2000億
內地疫情處於指數級上升初期 一線城市破功 穩增長面臨考驗
內地疫情處於指數級上升初期 一線城市破功 穩增長面臨考驗
【核電建設】內地兩核電項目6月動工 惠州核電廠距港僅90公里
【核電建設】內地兩核電項目6月動工 惠州核電廠距港僅90公里
國常會：引導金融機構出台具體措施 降低綜合融資成本
國常會：引導金融機構出台具體措施 降低綜合融資成本
A股三大股指收跌逾2% 新冠檢測概念逆市升
A股三大股指收跌逾2% 新冠檢測概念逆市升
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款