A股續挫 中國官媒：「黑天鵝」不改經濟穩中向好基本面

內地股市近日震盪重挫，上證綜合指數最新失守3200點。官媒《中國證券報》今日（15日）頭版刊文指，在突發地緣衝突、國內新冠疫情散發、海外政策調整等多重因素綜合影響下，近期A股市場震盪加大，但強調「黑天鵝」事件不會改變中國經濟穩中向好的基本面、股市長期運行邏輯。

《中國證券報》文章稱。A股市場近期遭受俄烏衝突、新冠肺炎疫情散發兩大因素衝擊，情緒市特徵明顯，投資者風險偏好下降。

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俄烏衝突+疫情衝擊

內部因素看，文章指出，2月金融數據低於預期，反映實體經濟面臨的「三重壓力」短期依然較大，而疫情在多地的局部散發，引發對消費復甦、出口增長持續性的憂慮，投資者預期與穩增長政策取向形成了預期背離。

外部因素方面，俄烏衝突是最讓市場繃緊神經的不確定性事件，對於情緒面衝擊，不少機構人士認為，對A股的短期影響已基本結束。但衝突事件加劇原油等大宗商品價格上漲，推升全球通脹預期，為中國帶來一定程度的輸入型通脹壓力。

投資者放大利空 忽視穩增長政策正發力

綜合而言，在地緣政治「黑天鵝」事件主要影響下，股市的「情緒市」特徵較明顯。當謹慎情緒和短期避險行為佔據主導，投資者更加關注並放大利空因素，容易引發單邊波動。

例如，關注境內外政策的背離，而忽視內外周期有別，調控以我為主的優勢；擔憂經濟增長前景，而忽視穩增長取向明確，政策正在發力；關注滯脹風險，但看待大宗商品強調的是「脹」，看待資源股票強調的則是「滯」。

但實際上，拉長時間周期來看，「黑天鵝」事件不會改變中國經濟穩中向好的基本面，也不會改變資本市場長期運行邏輯。

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責任編輯：林佩怡

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