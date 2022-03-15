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網傳深圳二手房參考價升兩成 中介：比例暫不確定

經濟脈搏 12:43 2022/03/15

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深圳的二手房參考價政策實施已逾1年，有消息稱日前深圳市住房和建設局開會計劃上調大部分小區參考價，甚至有傳聞指「上調幅度達到20%」，中介機構否認這一傳聞，透露中介機構向住建局的建議「有上調也有下降，比例暫不確定」。

財新網早前報道，深圳二手房參考價政策實際操作中，部分參考價偏離掛牌價與成交價的幅度較大，市場各方多次建議監管部門「局部調整參考價」。

報道稱，從多名深圳中介機構高管處獲悉，深圳住建局原本計劃在2月底召集幾大中介機構開會，但這次會議因深圳疫情防控臨時取消。原定開會時間之前，該局向各中介機構發放了調研提綱，內容之一即圍繞二手房參考價機制執行情況徵求意見，要求中介機構提出建議。

新浪財經引述一中介機構高管表示，幾家機構反饋的意見是比較一致的。據其介紹，各大中介機構的意見主要集中在兩點：一是優化個別小區的價差，二是增大參考價清單範圍。

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豪宅區參考價或上調

該人士否認了「大部分小區參考價上調」以及「上調幅度達到20%」的傳聞。他表示，針對目前近3600個小區參考價的調整，中介機構的建議「既有上調，也有下降，但是比例暫不確定」。

其中，參考價或會上調的小區指向後海、寶安中心、華僑城、香蜜湖等豪宅區，「目前這些片區的參考價最高是13萬元/平方米，而一般商品房小區的參考價也到達10萬元/平方米，兩者價差較小，因此頂級豪宅小區的參考價未來可能會上調，但是幅度不會很大，預計在3%-5%。」

建議下調學位房小區

而參考價出現下調的或是一些學位房小區。「過去部分老舊的學位房價格很高，但是『大學區』政策出台之後，部分小區的價格跌幅其實是非常大的。」

至於增大參考價清單範圍，主要是考慮到部分保障性住房小區在2021年底已從「綠本」轉「紅本」，以及部分小區滿足3年限售期可以上市交易等情況，中介機構希望參考價格清單能夠補漏。

中介透露，過去1年，中介機構始終與深圳住建局保持緊密的溝通，每個月深圳市房地產中介協會也會組織開會，機構可以定期反饋意見。對於前述提到的針對二手房參考價機制的調整意見，該人士坦言，「住建局方面也是認可的。」

樓市基調穩字當頭

不過，對於官方最終是否會優化政策，或是何時落地調整等問題，目前中介機構仍不確定。前述中介機構高管則指出，按照過往經驗，以前深圳發放經營貸參考的評估價一般會在3月底調整，基於此，其預估二手房參考價政策有機會在一季度或是上半年官宣調整。

在該人士看來，未來二手房參考價的調整會朝常態化的趨勢發展。此外，其還強調，深圳樓市基調依然以穩字當頭，即便上調或下降幅度都不會很大，因此即便政策出現調整，對於市場和購房者購房成本來說，影響也相對較小。

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責任編輯：袁瑋婧

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