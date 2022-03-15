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【內地疫情】上海入境國際航班下周起分流 106航班調至成都等12地

社會熱點 13:39 2022/03/15

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內地新冠肺炎疫情持續，中國民航局今日（15日）宣佈，為緩解上海市疫情防控壓力，3月21日起對上海入境的國際航班進行分流，共計106班上海入境國際航班將更改入境點。

據央視新聞報道，民航局運輸司副司長徐青在15日的例行新聞發佈會表示，近期，為緩解上海市疫情防控壓力，經國務院聯防聯控機制研究決定，3月21日至5月1日期間，調整部分上海入境國際客運航班。

此次調整的航班涉及國航、東航、上海航空、吉祥航空、春秋航空等5家航空公司22條航線，共計106班。上述航班的入境點將由上海浦東機場調至成都、大連、福州、杭州、濟南、昆明、南昌、寧波、廈門、太原、長沙、重慶等12個口岸機場。

【內地疫情】上海客運站明起暫停營運 多間高校準封閉管理

上海疫情涉管理疏漏引發傳播 官方稱網傳今晚封城不屬實

徐青表示，已要求相關航空公司及時向已購票旅客告知航線變更情況，保障消費者權益。請旅客關注航空公司官網發布的具體信息。

上海疫情與境外輸入關聯密切

據上海衛健委通報，該市昨日（14日）本土新增9宗確診病例及130宗無症狀感染病例。境外輸入方面，有12宗確診和3宗無症狀感染。

上海市疫情防控工作領導小組辦公室3月11日公布流調溯源結果稱，根據流行病學調查、基因測序比對和專家組綜合研判分析，近期上海地區的感染來源聚焦於境外輸入病例攜帶的病毒污染環境，再經由管理疏漏引發本土感染並導致傳播。

責任編輯：易燕丹

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