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蘭州大學預測：內地本輪疫情4月初受控 3.5萬人染疫

社會熱點 12:49 2022/03/15

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內地本土新冠肺炎疫情持續升溫，蘭州大學新冠肺炎疫情全球預測系統預測，內地本輪疫情將於4月初得到控制，預計累計感染約3.5萬人。

目前，全球疫情仍然此起彼伏，部分周邊國家和地區新增個案仍快速增長，韓國單日新增確診個案連續3天超過30萬宗，最高達38萬宗；越南單日新增確診個案已連續6天超過16萬宗，最高達45萬宗。Omicron變異株傳播隱匿、傳染性強、傳播速度快，早期難發現，令內地防控形勢複雜嚴峻。

蘭州大學預測：內地本輪疫情將於4月初受控

內地本輪疫情超過萬人確診 逾60名官員被問責

【內地疫情】單日新增本土感染破5000宗 主要在吉林

根據最新的疫情數據，蘭州大學新冠肺炎疫情全球預測系統的初步預測結果顯示，在當前官方採取的及時、有效的管控措施下，內地本輪疫情預計將於2022年4月初得到控制，預計累計感染約3.5萬人。

預測組表示，雖然本輪疫情是自武漢疫情以來最嚴重的本土疫情，但只要堅持「外防輸入、內防反彈」總策略、「動態清零」總方針不動搖、不放鬆，定能很快控制住疫情。

據了解，蘭州大學西部生態安全省部共建協同創新中心疫情預測組於2020年5月25日創建了全球第一套新冠肺炎疫情全球預測系統。中國工程院院士鍾南山曾表示，蘭州大學新冠肺炎疫情全球預測系統的預測「相當可靠」，其早前預測的2020年北京新發地疫情與最終疫情發展基本一致。

責任編輯：李冰琪

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