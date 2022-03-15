【烏克蘭局勢】王毅稱中國非危機當事方 不希望制裁令中方受影響

俄烏戰事未停，中國國務委員兼外長王毅周一（14日）與西班牙外交大臣阿爾瓦雷斯通電話時，也談到烏克蘭局勢。王毅表示，中方一貫反對使用制裁手段解決問題，強調中國不是危機當事方，更不希望制裁使中方受到影響。

王毅稱，中國從烏克蘭危機爆發第一天起，就以自己的方式勸和促談；期待俄烏第四輪和談能夠取得各方都能接受的新進展，為結束衝突積累有利因素，打開和平大門。

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他批評，一些勢力不斷抹黑中方在烏克蘭問題上的客觀公正立場，製造了各種虛假信息。強調中國歷來根據事情本身的是非曲直做出判斷，歷來主張尊重各國的主權和領土完整，歷來維護聯合國憲章宗旨和原則，認為各方合理安全關切都應得到解決；中方將繼續在多邊場合為烏克蘭危機的和平解決發揮建設性作用。

籲歐俄平等對話 並珍惜東亞及亞太和平穩定

王毅又表示，烏克蘭危機是多年來歐洲安全矛盾積累激化的產物。中方在鼓勵俄烏通過和談實現停火止戰的同時，也希望歐洲與俄進行平等對話談判，就各自安全關切找到合理解決辦法，推動建立均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。

他重申，中方一貫反對使用制裁手段解決問題，更反對沒有國際法依據的單邊制裁，這將使國際規則受到破壞，也會給各國的民生帶來損害。中國不是危機當事方，更不希望制裁使中方受到影響，中方有權利維護自身的正當合法權益。

另外，王毅同日亦與外長蕾特諾通電話，提到要實現歐洲長治久安，需要歐盟、北約、俄羅斯開展平等對話。並指在當前形勢下，更應珍惜東亞和亞太地區和平穩定局面。歡迎域外國家為地區和平穩定發揮積極作用，但不應允許在本地區製造動盪、緊張，把陣營對抗引入到本地區，更不應允許將中小國家作為大國對抗的工具。

責任編輯：林佩怡

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