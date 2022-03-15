國家統計局：有基礎實現5.5%的經濟增長 要付出艱苦努力

中國今年的全年增長目標是5.5%左右。今日（15日）公布的1至2月份經濟數據顯示，國民經濟恢復好於預期，勢頭較好。國家統計局表示，從現在面臨的條件來看，5.5%的增速不低，但有基礎、有條件實現，仍要付出艱苦努力。下階段，穩增長政策持續發力，也將有力促進經濟穩定增長。

至於疫情對經濟的影響，國家統計局表示，中國採取的一系列措施能有效阻斷疫情傳播，對經濟的影響會逐步得到控制。疫情變化存在不確定性，對經濟的影響仍需觀察。

下階段穩增長政策持續發力

國家統計局新聞發言人付淩暉今日表示，從中國現在面臨的條件來看，5.5%的增速不低，但有基礎、有條件實現。中國經濟在持續恢復，發展韌性強、潛力大、動力足的特點較明顯，近兩年受到疫情沖擊，中國經濟發展還在全球保持領先地位。下階段，穩增長政策持續發力，也將有力促進經濟穩定增長。從1至2月份指標變化情況來看，將進一步增強實現全年5.5%增長目標的信心。

今年1至2月全國固定資產投資按年增長12.2%、規模以上工業增加值按年實際增長7.5%、社會消費品零售總額按年增長6.7%，均好過市場預期。

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付淩暉也指出，要實現全年5.5%左右的目標仍要付出艱苦努力。當前國際形勢比較複雜，外部不確定性在加大，國際大宗商品價格變化對國內輸入性影響加大；國內經濟恢復也面臨不少困難，上游價格上漲對中下游行業、小微企業影響還較大。下階段，還是要按照黨中央、國務院決策部署，認真落實好《政府工作報告》和中央經濟工作會議精神，力促經濟平穩健康發展。

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疫情對經濟的影響仍待觀察

另外，內地疫情反覆，確診數字持續升高，多地升級防疫措施。至於疫情在多大程度上會影響經濟恢復，付淩暉說，近期疫情客觀上會對當地經濟恢復造成一定影響。但從全國來看，全國疫情防控形勢總體穩定，經濟運行保持基本平穩。從近兩年中國疫情防控總體經驗和情況來看，我們在疫情防控中已經積累了豐富的經驗，採取的一系列措施也能夠有效阻斷疫情傳播，對經濟的影響會逐步得到控制。

付淩暉還指出，因為疫情的變化還存在一些不確定性，下階段對經濟的影響還需要觀察。

責任編輯：尹航

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