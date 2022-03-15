【中國樓市】前2月住宅銷售額按年跌超二成 業內人士：好過預期 回暖可期

今年以來，全國房地產投資、銷售繼續承壓，國家統計局周二（15日）披露數據顯示，今年前2個月住宅銷售額按年下降22.1%，但全國房地產開發投資14499億元（人民幣，下同），按年增長3.7%。業內人士認為隨着行業流動性改善，房地產景氣度已出現邊際修復。

國家統計局周二（15日）披露，今年前2個月，商品房銷售面積15703萬平方米，按年下降9.6%，其中，住宅銷售面積下降13.8%；商品房銷售額15459億元，下降19.3%。

頭部房企銷售繼續承壓

即使是頭部房企，銷售也繼續承壓。克而瑞地產數據也顯示，2022年1-2月百強房企累計實現銷售額10484億元，按年下降43.4%，其中，2月單月銷售額按年下降46.5%，較1月下降2.7個百分點。

房地產市場的庫存規模也在擴大。國家統計局數據顯示，2月末，全國商品房待售面積57026萬平方米，比2021年末增加6003萬平方米。其中，住宅待售面積增加5552萬平方米。

據第一財經，近一年，房地產開發投資同比增速呈逐月回落走勢，從去年年初的38.3%（1-2月）下降低至去年年末的4.4%（1-12月）。進入2022年，房地產開發投資同比增速依然處於5%以下的偏冷區間，但仍在增長中。其中，2月份房地產開發景氣指數為96.93％，雖仍低於1，但高於1月份的指數水平。

購房消費信心方面亟需提升

報道引述貝殼研究院高級分析師潘浩表示，在行業面臨壓力較大的情況下，房地產開發投資依然保持了增長。「開發投資數據的穩定，預示着行業的基本面得到了穩定，但同時需要看到行業面臨的流動性壓力依然較大，從人行公佈的2月金融相關數據看，購房消費端的需求疲弱態勢沒有的到本質改善。後續還需要企業和政府以及金融機構共同努力，維護房地產市場的穩定，特別是在購房消費信心方面亟需提升。」

潘浩分析，儘管開年的房地產銷售數據出現明顯的同比下降，但與2017-2019年同期銷售面積數據保持在同一水平，且略有增長，已經好過預期。

他還指出，在房企到位資金中，國內貸款佔比已從去年年全年的12%提升到了16%，恢復到了2021年同期水平。

房地產泡沫化金融化勢頭得到根本扭轉

中國銀保監會主席郭樹清近期在國新辦新聞發佈會上稱，中國地方政府隱性債務狀況趨於改善，房地產泡沫化金融化勢頭得到根本扭轉。

貝殼研究院認為，房地產行業需求側的流通穩定政策力度會大於供給側的定向紓困。「在接下來的一段時間裏，或有更多的城市在『三穩』目標下，因地制宜出台穩銷售的政策。展望後市，預計需求端回暖會讓房企經營性現金流和融資性現金流得到實質性改善。」

責任編輯：袁瑋婧