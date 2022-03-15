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中國首兩月經濟透暖意 疫情下3月數據料走弱 穩增長仍需發力

經濟脈搏 14:12 2022/03/15

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中國周二（15日）公布1至2月的投資、工業、消費數據，按年增長均遠勝預期，穩增長政策初見成效。國家統計局稱國民經濟恢復好於預期，形容「中國經濟呈現出了真正的暖意」。

不過，最近上海、深圳等一線城市受到新冠肺炎疫情衝擊，3月經濟數據勢走弱；加上上城鎮調查失業率上升，凸顯就業壓力，2月金融數據亦反映實體經濟需求不強、信心偏弱。

分析認為，宏觀政策仍要保持一定力度，貨幣政策仍要發力寬信用，降息、降準仍在貨幣政策工具箱內；財政政策要盡快落實減稅降費。

從三年平均增速看 1-2月數據僅溫和提速

據國家統計局公布，1-2月規模以上工業增加值按年增長7.5%，好過市場預期的3.9%，並創去年6月以來新高。同期社會消費品零售總額按年增長6.7%，遠高過預期的3%，為去年7月以來高位。

1-2月固定資產投資按年增長12.2%，遠勝預期的5%。其中，民間固定資產投資增長11.4%。

中國1至2月投資、工業、消費增長大勝預期 疫情影響需觀察

路透引述分析人士從三年平均增速看，認為1-2月經濟僅是溫和提速，幅度沒有官方數據那麼明顯。

渣打銀行大中華及北亞首席經濟師丁爽表示，如果以去年12月的兩年平均增速，和今年1至2月相較於2019年同期的三年平均增速比較，投資增速從3.9%提高到4.6%，工業從5.8%提高到7.9%，消費從3.1%提高到4.3%。「真正改善幅度沒那麼明顯」。

房地產銷售續降 城鎮調查失業率升

方正中期期貨金融衍生品研究員彭博亦表示，消費數據較好也與春節效應有關，但要注意房地產銷售額下降19.3%，顯示房地產後市仍不樂觀，將拖累經濟增長。

另外，2月全國城鎮調查失業率為5.5%，比上月上升0.2個百分點。華興證券（香港）首席經濟學家龐溟指出，調查失業率上升，顯示就業市場壓力和居民可支配收入的增長，將繼續成為宏觀經濟復甦的結構性弱點、痛點。

國家統計局新聞發言人付凌暉（下圖）表示，當前全球疫情擴散蔓延，世界局勢動盪不安，地緣政治衝突加劇，外部不穩定不確定性在加大，國內經濟恢復仍不均衡，部分地區散發疫情的影響仍在持續，行業企業地區有所分化，企業成本上升的壓力仍在加大，小微企業經營困難仍比較突出，經濟持續恢復的基礎尚不牢固，後期走勢仍待觀察。

國家統計局：有基礎、有條件實現5.5%的經濟增長

而由於地緣政治的變化，對全球大宗商品價格的影響比較明顯，國內輸入性通脹的壓力可能會增加。

降息、降準仍在貨幣政策工具箱

付凌暉指出，今年實現5.5%的經濟增長有基礎、有條件。中國經濟在持續恢復，發展韌性強、潛力大、動力足特點明顯。下階段，穩增長政策持續發力，也將有力促進經濟穩定增長。從1-2月指標變化，將增強實現全年5.5%增長目標的信心。

交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉認為，考慮到當前宏觀經濟的需求並不穩定，未來宏觀政策仍要保持一定力度。貨幣政策仍要發力寬信用，財政政策要盡快落實減稅降費，加大財政支出來把基建和製造業投資穩住，穩定宏觀總需求。

丁爽認為，政策靠前發力不會改變。財政政策關鍵在於執行；人行還是有降準減息的必要，二季度可能在4月調降MLF（中期借貸便利）利率。

值得一提的是，人行周二超量平價續做3月到期的MLF，利率持平令市場失望。業內人士認為，當前經濟下行壓力應不是十分緊迫，人行無需短期內連續動用大招，但未來仍需要通過政策性降息，提升信貸、應對海外不確定等因素，降息、降準都仍在貨幣政策工具箱內。

降息預期落空 3月人行放量等價操作MLF 2000億元

責任編輯：林佩怡

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