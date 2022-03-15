  • 27°C
香港時間 : 2022315日 (二) 17:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【A股】滬指收跌近5%失守3100點 疫情升溫+減息預期落空

經濟脈搏 15:22 2022/03/15

分享：

內地首兩月工業、投資及消費數據亮眼，但市場憂慮新冠肺炎疫情兇猛，加上政策利率減息預期落空，內地股市今日（15日）走低，臨近尾市跌幅擴大，上證綜合指數收挫4.95%，錄得逾兩年最大單日跌幅，失守3100點，為2020年7月以來新低。

截至收市，滬指報3063.97點，跌4.95%；深證成指報11537.24點，跌4.36%。一度回升的創業板指，全日跌2.55%，報2504.78點。滬深兩市成交合計11243億元，較上日增加1544億元。北向資金合計淨流出160.25億元。

兩市逾4400隻個股收跌。行業板塊全線下跌，煤炭板塊領跌，房地產午後插水。電子身份證概念逆市大漲。

中國首兩月經濟透暖意 疫情下3月數據料走弱 穩增長仍需發力

【內地疫情】單日新增本土感染破5000宗 主要在吉林

降息預期落空 3月人行放量等價操作MLF 2000億元

路透引述南華期貨股指期貨分析師張思儀表示最新經濟數據超預期，提振部分市場信心。但與2月金融數據有較嚴重的背離，顯示社會對經濟恢復的信心仍不足。而且人行今日增量續作中期借貸便利（MLF），但利率持平，出乎預料未有減息，影響市場情緒。

張思儀認為，市場普遍仍擔憂經濟恢復不及預期，疫情也在發酵，A股市場風險偏好出現下行、流動性不佳，虧錢效應顯著；尚未看到A股止跌反彈明顯跡象，料短期後市繼續震盪。

另外，近期中美關係緊張，美國披露5家中概股退市風險名單持續發酵，以及俄烏衝突也令A股承壓。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文
A股 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 經濟 減息 中國

上一篇文章

MLF降息落空 分析：幣策武器庫仍隨時待命 後續依舊可期

下一篇文章

中國首兩月經濟透暖意 疫情下3月數據料走弱 穩增長仍需發力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

中國1至2月投資、工業、消費增長大勝預期 疫情影響需觀察（更新版）
中國1至2月投資、工業、消費增長大勝預期 疫情影響需觀察（更新版）
【A股】滬指收跌近5%失守3100點 疫情升溫+減息預期落空
【A股】滬指收跌近5%失守3100點 疫情升溫+減息預期落空
楊潔篪與沙利文14日於羅馬會晤 官媒指出10個細節
楊潔篪與沙利文14日於羅馬會晤 官媒指出10個細節
內地疫情處於指數級上升初期 一線城市破功 穩增長面臨考驗
內地疫情處於指數級上升初期 一線城市破功 穩增長面臨考驗
國常會：引導金融機構出台具體措施 降低綜合融資成本
國常會：引導金融機構出台具體措施 降低綜合融資成本
【深圳疫情】數十台企停產 電子零件業淪重災區
【深圳疫情】數十台企停產 電子零件業淪重災區
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款