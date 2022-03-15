滬指收跌近5%失守3100點 疫情升溫+減息預期落空

內地首兩月工業、投資及消費數據亮眼，但市場憂慮新冠肺炎疫情兇猛，加上政策利率減息預期落空，內地股市今日（15日）走低，臨近尾市跌幅擴大，上證綜合指數收挫4.95%，失守3100點，為2020年7月以來首次。

截至收市，滬指報3063.97點，跌4.95%；深證成指報11537.24點，跌4.36%。一度回升的創業板指，全日跌2.55%，報2504.78點。滬深兩市成交合計 11243億元，較上日增加1544億元。 北向資金合計淨流出160.25億元。

兩市逾4400隻 個股收跌。行業板塊全線下跌，煤炭 板塊領跌，房地產午後插水。電子身份證概念逆市大漲。

中國首兩月經濟透暖意 疫情下3月數據料走弱 穩增長仍需發力

【內地疫情】單日新增本土感染破5000宗 主要在吉林

降息預期落空 3月人行放量等價操作MLF 2000億元

路透引述南華期貨股指期貨分析師張思儀表示最新經濟數據超預期，提振部分市場信心。但與2月金融數據有較嚴重的背離，顯示社會對經濟恢復的信心仍不足。而且人行今日增量續作中期借貸便利（MLF），但利率持平，出乎預料未有減息，影響市場情緒。

張思儀認為，市場普遍仍擔憂經濟恢復不及預期，疫情也在發酵，A股市場風險偏好出現下行、流動性不佳，虧錢效應顯著；尚未看到A股止跌反彈明顯跡象，料短期後市繼續震盪。

另外，近期中美關係緊張，美國披露5家中概股退市風險名單持續發酵，以及俄烏衝突也令A股承壓。

責任編輯：林佩怡

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