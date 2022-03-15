東莞封控升級 全市小區封閉管理 傳有企業搭數百帳篷就地隔離

內地新冠肺炎疫情升溫，廣東東莞繼昨日（14日）實施交通停運及限制出城的措施後，今日（15日）再度收緊封城措施，自中午12時起，全市住宅小區、村（社區）一律實行封閉式管理，發生本土疫情的鎮街（園區），所有企業一律停止生產活動。網傳影片顯示，有企業安排外宿員工就地隔離，在園區臨時搭建數百個帳篷，引發關注。

網絡流傳的影片顯示，東莞某企業有員工確診新冠肺炎，為安頓其餘外宿員工就地隔離，涉事企業在園區臨時搭建數百個帳篷，並貼有名字和數字標示防止員工走錯。有員工稱，「大家都太難了，連澡都不能洗，希望疫情儘快結束。」另有不少網民表示心痛，希望隔離期間不要下雨，「疫情下的東莞打工人，心酸且堅強」。

東莞封閉管理 住戶非必要不外出

受疫情影響，東莞今日宣布加強防控措施，自今日中午12時至本月21日24時，全市住宅小區、村（社區）一律實行封閉式管理。除參與疫情防控、定時定點核酸檢測、投放垃圾、就醫購藥、購買生活必需品等情形外，全體住戶、車輛非必要不外出，非住戶不得進入。

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除保障市民生活和城市基本運行的水、電、燃油、燃氣、通訊、環衛、糧油肉菜供應等公共服務類企業與保障香港供應企業之外，發生本土疫情的鎮街（園區），所有企業一律停止生產活動；未發生本土疫情的鎮街（園區），實行封閉式管理的產業園區，在嚴格落實各項防疫措施的前提下，維持基本生產。

全市除生活必需的生活超市、農貿市場、醫療機構、藥店、餐飲類企業（只提供快遞外賣服務）之外，其餘營業場所、門店一律暫停營業。商業樓宇內單位一律居家辦公。

據廣東省衛健委通報，全省昨日（14日）新增48宗本土確診病例，其中深圳39宗，東莞9宗。另有68宗本土無症狀感染個案，包括深圳21宗，東莞46宗，中山1宗。

責任編輯：易燕丹

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