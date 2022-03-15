【內地疫情】衛健委：3月以來本土感染者逾1.5萬宗 波及28省

內地新冠肺炎疫情升溫，國家衛健委新聞發言人米鋒今日（15日）表示，近期，中國多地多點發生本土聚集性疫情，主要為Omicron變異株，傳播快、隱匿性強。 3月1至14日，本土疫情累計報告感染者超過1.5萬例，波及28個省份。

國務院聯防聯控機制舉行新聞發布會，米鋒在會上指出，3月以來，疫情發生頻次明顯增加，感染人數快速增長，波及範圍不斷擴大，已波及28個省份。疫情防控難度加大，防控形勢嚴峻複雜。

截至目前，全國共有高風險區18個，中風險區312個，涉17省區市。

堅持「動態清零」 嚴格社區管控

米鋒表示，實踐證明，中國現行的「動態清零「總方針和一系列防控措施應對Omicron變異株疫情是行之有效的。要堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針不動搖，採取果斷措施，迅速流調溯源，快速核酸篩查，規範集中隔離，嚴格社區管控，及時區域協查，查補防控漏洞，不折不扣做到應檢盡檢、應隔盡隔、應治盡治。

東莞封控升級 全市小區封閉管理 傳有企業搭數百帳篷就地隔離

蘭州大學預測：內地本輪疫情4月初受控 3.5萬人染疫

【內地疫情】吳尊友：動態清零是總方針 料疫情未來數周明顯受控

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道