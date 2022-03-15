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MLF降息落空 分析：幣策武器庫仍隨時待命 後續依舊可期

經濟脈搏 15:36 2022/03/15

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中國人民銀行今日（15日）宣布，3月MLF（中期借貸便利）超量平價續做，此前高漲的降息預期落空。多名分析人士指，貨幣政策武器庫仍隨時待命，後續降准降息依舊可期。

路透此前調查顯示，2月金融數據全面低迷，顯示需求弱局面仍無有效改觀，而近期國內新冠疫情迅猛發展，周末病例數出現爆發式增長，經濟穩增長再次蒙上陰影，政策或靠前發力，近六成受訪者認為3月MLF利率有望調降。

報道引述光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華稱，1-2月數據強勁表現為一季度經濟平穩開局或開門紅奠定較好基礎，預計短期政策調整需要等待進一步數據指引。

周茂華認為，近兩個月金融數據顯示，實體經濟融資需求偏弱，需要對信貸需求走勢進行監測，防範信貸收縮影響。因此降准、降息等仍在工具箱，下一步仍有可能動用降准、結構性工具等，總量與結構性工具協同配合。

釋放了繼續推進寬信用過程的信號

據第一財經報道，雖然此次MLF利率未變，規模卻有增加，釋放了繼續推進寬信用過程的信號。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，本月MLF增量續做的主要目標是加碼寬信用，同時抑制市場利率上行勢頭。MLF加量操作能夠直接補充銀行中長期流動性，提升其放貸能力，能夠「引導金融機構有力擴大貸款投放」。

王青指出，在當前局面下，仍需要通過引導市場利率適度下行，降低企業綜合融資成本。本月MLF加量續做，釋放貨幣政策邊際寬鬆信號，有助於穩定市場預期，遏制市場利率上行勢頭。

報道引述植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平表示，從現在開始到三季度均有降准可能，關鍵是看宏觀經濟運行的相關指標，尤其是信貸投放方面。

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責任編輯：袁瑋婧

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