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明星直播涉虛假宣傳：把茅台老闆灌醉得優惠價 價格卻高於市場（組圖）

社會熱點 16:02 2022/03/15

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內地自去年起規管直播帶貨行業，近日內地再次出現明星直播帶貨涉嫌虛假宣傳，內地小品演員潘長江直播間買茅台酒直播間價格高於市場價格。此外，貴州茅台公司回應潘長江提到的「認識董事長十幾年」等不屬實。

據搜狐財經報道，3月15日，針對潘長江在直播間提到的「灌醉茅台董事長拿生肖酒優惠價」的說法，貴州茅台相關負責人表示，潘長江並未與公司有合作，關於潘長江提到的「認識董事長十幾年」等也並不屬實。

近日，潘長江於直播間售賣茅台虎年生肖酒時稱，「這款茅台虎年生肖酒，酒廠肯定要虧錢的，市場價一直4萬多（人民幣，下同）（一箱），我2萬多就賣。這種酒一年只生產一次，喝一瓶少一瓶，很有收藏價值。」

據媒體報道，潘長江直播間售賣茅台虎年生肖酒4799元/瓶，並稱已是優惠價，甚至揚言「我和茅台董事長認識十幾年了，昨晚我把他灌醉了，讓他簽合同給我定價權。」

搜狐財經報道，經銷商表示，目前茅台虎年生肖酒市場價為4500元，已低於潘長江直播間售價。

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明星涉嫌虛假宣傳事件屢次出現

潘長江多次被網友質疑「虛假宣傳並售賣假酒」。2021年3月，潘長江在直播中售賣「黃金酒」，宣稱產品為五糧液生產，實為五糧液集團保健酒公司委托巨人集團生產的一款貼牌保健酒，潘長江因此遭網友痛批。

隨後，潘長江陷入「潘嘎之交」的輿論風波。曾飾演《小兵張嘎》嘎子的謝孟偉直播售賣貼牌酒，潘長江勸說謝孟偉「網上的東西水很深」，謝孟偉痛哭流涕，表示自己之後不會再從事酒類銷售。沒想到之後潘長江也開始從事貼牌酒的直播帶貨，謝孟偉也並未停止酒類銷售。

此外，潘長江直播間一款原價1999元的茅台酒，最後成交價只有396元。產品被搶購後，潘長江稱「報錯價格」；虧錢甩賣、貼錢壓價等也成為潘長江直播賣酒的常用詞，網友調侃道「不愧為老戲骨」；直播間售賣的白酒瓶身出現掉色等也讓網友質疑產品真假。

責任編輯：李冰琪

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