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【內地疫情】上海：目前沒有封城 也不必封城

社會熱點 15:44 2022/03/15

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內地新冠肺炎疫情嚴峻，繼深圳「封城」後，外界關注同屬一線城市、近期疫情升溫的上海，會否祭出類似防疫措施。上海市政府副秘書長顧洪輝周二（15日）表示，目前上海沒有封城，現在也不必封城。

據央視報道，顧洪輝在疫情防控發布會上表示，上海沒有採取封城，沒有停擺，上海始終堅持主動防控、精準防控、科學防控，因時因勢因情調整上海的疫情防控策略，努力將疫情對人民生活影響的降到最低。

上海表示始終堅持主動防控、精準防控、科學防控。

重點區域外 單位企業可錯峰上下班

對於當前疫情，上海將根據區域風險程度，劃定若干個重點區域，實行切塊式網格化的核酸篩查，進一步強化社會面的防控。在這個重點區域之外，希望各個單位、企業根據自身特點和實際情況，可錯峰上下班，有條件的應該盡量實行階段性居家辦公，減少人員的流動，幫助整個社會面盡快地實現動態清零，同時讓百姓更快恢復正常生活。

上海昨日（14日）新增9宗本土新冠確診、130宗本土無症狀感染，其中5宗確診和102宗無症狀感染在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。

責任編輯：林佩怡

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