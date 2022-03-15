內地人氣演員鄧倫涉偷逃稅 被追繳及處罰共1.06億元

內地加強打擊娛樂圈逃稅，據上海市稅務局第四稽查局通報，男演員鄧倫涉嫌偷逃稅款逾4765萬元（人民幣，下同），其他少繳稅款逾1399萬元，當局決定對鄧倫追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共計1.06億元。

鄧倫回應事件並致歉，稱深刻認識到錯誤，願意承擔相關一切責任及後果。

當局周二（15日）表示，在去年以來開展的文娛領域稅收綜合治理中，通過稅收大數據分析發現，鄧倫存在涉嫌偷逃稅問題，且經稅務機關提醒督促仍整改不徹底，遂依法依規對其進行立案，並開展了全面深入的稅務檢查。

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經查，鄧倫在2019年至2020年期間，通過虛構業務轉換收入性質進行虛假申報，偷逃個人所得稅4765.82萬元，其他少繳個人所得稅1399.32萬元。

在稅務檢查過程中，鄧倫能夠積極配合檢查並主動補繳稅款4455.03萬元，同時主動報告稅務機關尚未掌握的涉稅違法行為。綜合考慮上述情況，上海市稅務局第四稽查局依據相關法律法規規定，按照《上海市稅務行政處罰裁量基準》，對鄧倫追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共計1.06億元。

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上海市稅務局第四稽查局已依法向鄧倫送達稅務行政處理處罰決定書。該局有關負責人表示，稅務部門將持續加強對文娛領域從業人員的稅收監管，並對協助偷逃稅款的相關經紀公司及經紀人、中介機構等進行聯動檢查，依法嚴肅查處涉稅違法行為，不斷提升文娛領域從業人員及企業的稅法遵從度，進一步營造法治公平的稅收環境。

鄧倫致歉：深刻認識到錯誤

鄧倫15日亦在微博發表致歉信，稱在配合本次稅務部門檢查的過程中，已深刻自省，深刻認識到錯誤，並接受稅務機關的一切決定，願意承擔相關一切責任及後果。他表示，將一如既往地積極努力工作，為疫情當前佔用公共資源深深地表達歉意。

29歲的鄧倫，於2012年出演個人首部電視劇《花非花霧非霧》，正式進入演藝圈。隨後憑藉主演的《一千零一夜》及《香蜜沉沉燼如霜》而人氣急升，迎來事業高峰。去年3月，鄧倫亦曾參演的建黨百年獻禮劇《理想照耀中國》，屬首批公佈的演員陣容。

責任編輯：易燕丹

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