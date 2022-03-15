淘寶店主賣偽造核酸陰性報告 臨開庭扮精神病

疫下內地出行離不開核酸檢測陰性證明，有人在這方面打起歪主意。淘寶店主劉雪明（化名）自2015年起，利用PS技術偽造國內三甲醫院的印影用於制作虛假體檢報告出售，2020年疫情發生後，還偽造多份核酸檢測陰性報告。在被取保候審後，劉雪明還偽裝有精神疾病最終被判刑一年十個月，並處罰金。

上海市青浦區檢察院介紹，2021年1月，公安機關在網上巡查中發現一家淘寶店鋪對外出售上海仁濟醫院等國內三甲醫院的體檢證明，同月，公安機關將該淘寶店鋪經營者劉雪明刑事拘留。

劉雪明到案後，起先承認自己自2015年下半年起「使用網上隨便找的、和正規醫院出具相類似的體檢報告素材模板」，憑空想象醫院公章進行PS後貼到模板上，收費80-120元（人民幣，下同）一份，截至案發已獲利4萬余元。

2月26日，公安機關向青浦區檢察院提請審查逮捕。承辦檢察官在對數百份體檢報告逐一核實後，發現其中還混雜著數份偽造核酸檢測陰性報告。2021年3月5日，檢察機關以偽造事業單位印章罪對劉雪明批準逮捕。

2021年12月27日，檢察官以涉嫌偽造事業單位印章罪對劉雪明提起公訴。

劉雪明在被取保候審後，回到山東老家生活，半間內僥幸心理不斷滋生。他挑選了當地一家規模不大的精神病院要求其開具相關證明。在進行一整套測試後，精神病院發現劉雪明有偽裝跡象，對其精神情況評價為「心理狀態重度異常，但未發現精神陽性徵狀，建議專業評估和幹預，答題效度嚴重誇大，警惕故意或裝病」。

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劉雪明自以為已獲精神病認可，將以上證明拿給檢察官，檢察官詢問其服藥情況，劉雪明表示記不清病史和藥名，這引起了檢察官的懷疑，於是要求其前往醫院診療。醫院診療後同樣並未察覺其精神異常，只開具了輔助睡眠的勞拉西泮片。

檢察官將以上藥物帶至以上醫院進行咨詢，獲知該藥物主要功能為「緩解焦慮障礙所導致的精神緊張徵狀，有助於幫助睡眠」，並不是治療精神疾病的功效性藥物。

上月本案開庭，劉雪明當庭否認，並聲稱自己患有嚴重精神疾病，不宜收監。檢察官則於庭上一一舉證。最終，法院當庭宣判被告人劉雪明有期徒刑一年十個月，並處罰金。

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責任編輯：尹航

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