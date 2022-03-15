【內地疫情】山東高校封校 禁學生談論：瀏覽過千就是犯罪

內地新冠肺炎疫情持續擴散，多地推行封閉式管理。網傳山東一間高校因疫情封校，竟要求所有學生都要在課室裡上網課，不能在宿舍聚集，更通知學生不能在網上發布不正當言論，警告若瀏覽量過千，「就已經構成犯罪」。

校方日前回應稱，該校仍在線下面授教學，若轉線上教學，會第一時間通知，請同學「不信謠，不造謠，不傳謠」。

據「網易財經」，近日有網民爆料稱，山東現代學院因疫情封校，上千人聚集排隊做核酸，從早上排隊到下午才能測完。

爆料指出，學校通知所有學生都要在教室上網課，不能在宿舍聚集。校方還強調，學生不得在網上發布相關信息，「瀏覽過千就是犯罪」，警告若不刪除後果自負。

學生控訴 校內超市疫下大幅加價

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另外，有該校學生在網上控訴，學校超市疫下大幅加價，4包即食麵索價33.7元（人民幣，下同），平時僅約9元。還有指學校隔離環境差，要睡雜物房，沒水洗漱。

校方周日（13日）在官方微博回應稱，由於未接到上級通知，該校仍然執行正常的線下面授教學。未來若需轉入線上教學，會第一時間通知，請同學「不信謠，不造謠，不傳謠」。又指學校將嚴格要求教師做好嚴情防控，做到「一日三檢兩報告」，保障師生安全。

有不少網民在該帖文下留言，「學校超市漲價你管不管」、「求求了改革改革，把不太人性化的管理方式取消了吧」、「瀏覽量過了一千構不構成犯罪？」、「導員查手機，學校不處理事情反而只知道摀嘴」。

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責任編輯：林佩怡

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