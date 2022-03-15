鄧倫逃稅品牌割席 這代言人僅當了兩小時

內地知名男演員鄧倫，因偷逃稅被有關當局追繳、加收滯納金並處罰款共1.06億元（人民幣，下同）。鄧倫周二（15日）就此致歉，表示願承擔一切責任及後果，並稱「一如既往地積極努力工作」。

在逃稅負面消息傳出後，已有品牌與鄧倫「割席」。智能家電品牌「雲米」宣布即日起終止與鄧倫的合作關係，而前兩個小時，雲米剛宣布鄧為全球品牌代言人，網民調侃「反應真快啊」。

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食品品牌「久久丫」也表示已終止與鄧倫合作關係，並強調「依法納稅是每一位公民應盡義務」。另有報道指，巴黎歐萊雅官方微博疑似已刪除涉及鄧倫的微博。

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據內地傳媒不完全統計，鄧倫目前代言產品有10多個，曾有奢侈品牌BVLGARI寶格麗，也有洗護品牌雪花秀、清揚等，還有食品品牌桂格、君樂寶等。

個人微博帳號疑被封

除了品牌劃清界線，據報鄧倫的個人微博、鄧倫工作室微博、以及個人的抖音帳號被封，其中個人微博顯示為「該用戶不存在」。

官媒人民日報評論鄧倫逃稅，稱「整改不徹底就要徹底被整改」，指鄧倫被提醒督促後仍整改不徹底，有關部門才依法立案並開展全面深入的稅務檢查。主動糾錯，可能從輕；未能糾錯，難免從重。執法監督，有「剛性」也不乏「柔性」，提醒督促就是改錯機會，倘若執迷不悟，只會等來法律亮劍，無疑是自斷出路。

評論強調稅法遵從，不是一場兒戲，也沒有空子可鑽。奉勸更多相關從業人員，盡快自省自查自糾。

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責任編輯：林佩怡

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