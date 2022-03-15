上海疫情升溫 江蘇地方政府：舉報「上海人」最高獎1萬

內地疫情升溫，連防疫優等生上海也淪陷。鄰近上海的江蘇地方政府傳出為防堵疫情，要民眾「舉報」來自上海等疫情嚴重地區的人員。江陰市聯控指揮部傳出最高1萬元人民幣（人民幣，下同）獎勵懸賞防控線索。 但目前通告已撤除。

江蘇省無錫江陰市疫情聯防聯控指揮部12日發通告稱，提供有入境未滿28天、重點風險區域旅居史、重點疫區人員接觸史以及新冠肺炎病例接觸史的人員信息、應予以隔離未進行隔離的人員線索，經查線索真實有價值的，給予首位線索提供人1000元獎勵。

▲ 有微博截圖已刪除的南通金新街道通知

懸賞應隔離未行隔離人員線索。未應規定居家者經舉報獎勵500元，公共場掃碼發現紅碼、黃碼人員，經查線索真實有價值的，分別給予500元、300元獎勵。上述被檢舉者若檢測為陽性，檢舉者可再獲獎勵1萬元。隨後江蘇省無錫市新吳區也發布類似公告。

金新微報官方微信公眾號12日曾發布公告，民眾若檢舉政府尚未掌握且未採取防疫措施的上海等中高風險地區來人線索，經查證屬實就獎勵200元。每起線索指一人或行程相同的多人；每起線索被舉報多次的，只獎勵首名舉報者。

▲ 通告詳情

地方政府的通告讓網民不滿「江蘇也開啟了抓人模式」，質疑檢舉同胞破壞團結。「沒疫情時硬拗自己是上海的後花園，有疫情了就開始舉報上海人了？」、「如果這種價值觀被宣傳開，那這個世間再無良知可言」。也有網友持正面態度「這個措施很好啊！不懂某些上海土著叫什麽」。

但目前上述通告均已撤除。

責任編輯：李冰琪