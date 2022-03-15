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【內地疫情】衛健委：抗原檢測假陽性機率高 一般人不要隨意做

社會熱點 20:51 2022/03/15

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國務院聯防聯控機制今日（15日）召開新聞發布會，國家衞健委臨床檢驗中心副主任李金明提醒，抗原檢測應該用在高風險、高流行率的聚集性感染的人群檢測，一般人群不要隨意做抗原檢測。

李金明提到，國家已經批准的抗原檢測試劑的敏感性在75%至98%，特異性是95%至99%之間。

他解釋，如果拿敏感性在85%、特異性97%的新冠抗原檢測試劑盒，到千萬人口的城市做篩查的話，會得到30萬個陽性，但這30萬個陽性之中，只有9個是真的，也就是說絕大部分是假陽性，陰性結果則是可靠的。

李金明表示，如果在一個流行率達到5%的人群去使用上述試劑盒，100個陽性中，約有60個是真的，同時漏上檢不超過1%。

指核酸檢測無假陽性  是確診「金標準」

李金明表示，內地疫情防控措施比較好，大部分地區人群的流行率低於百萬分之一，故建議抗原檢測應該用在高風險、高流行率的聚集性感染的人群檢測，一般人群不要隨意做抗原檢測。

他表示，還有一個特點，如何把抗原檢測和核酸檢測作比較，它的特異性不一樣。抗原檢測的特異性做的好的試劑可以達到99%，但是核酸檢測在方法學上它的特異性是100%，也就是核酸檢測在方法學上面沒有假陽性，你做的它就是真的。

他並指：「所以核酸檢測一直是我們確定新冠感染的一個依據，一個金標準。所以抗原檢測不能替代核酸檢測。當抗原檢測是陽性的時候，一定要拿核酸檢測去做確認。但是核酸檢測是陽性，不管你抗原檢測是陰性還是陽性，這個被檢者都要當做新冠感染者或者確診患者來採取措施」。

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【內地疫情】衛健委：3月以來本土感染者逾1.5萬宗 波及28省

責任編輯：蒯宇澄

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