央視315晚會曝光網絡直播亂象：男運營冒充女主播騙粉（組圖）

3月是15日是國際消費者權益日，央視今年的「315」晚會關注互聯網平台經濟亂象，比如直播帶貨中，存在包括男扮女、演雙簧、騙粉絲等問題，其中瀋陽聚享互娛文化傳媒有限公司被點名。

據央視財經報道，哈聚享互娛文化傳媒有限公司，號稱全國十強直播公會，下轄30多家分公司和加盟夥伴，擁有3000多名簽約藝人，2000多間直播間。這家公司在招聘娛樂主播的同時，也在招聘直播運營，直播運營負責輔助藝人直播工作，一對一帶藝人，基本月收入1到2萬元。

誘導粉絲刷禮物 直播運營與主播利益分成

記者暗訪調查到，這些直播運營的主要工作是冒充女主播，用女主播的微信號與粉絲互動，盡可能讓粉絲多刷禮物打賞。直播的禮物是虛擬的，粉絲贈送的禮物總額50%歸直播平台所有，公司提成25%，剩下的25%是主播和運營的提成。

報道中，「伍伍」是公司的一名主播，在直播中，她的主要工作是通過聊天和才藝表演吸引粉絲進入直播間刷禮物打賞。而「伍伍」背後的直播運營是一位名為「岩仔」的男性。他每天的工作就是以伍伍的名義，用伍伍的微信號陪打賞的粉絲聊天。

直播禮物中，一個「嘉年華」需要3000元，一個「帝王套」甚至需要18000多元。共同的利益讓主播和運營絞盡腦汁相互配合，為了讓粉絲「大哥」相信每天聊天的是伍伍本人，伍伍還時不時錄一些語音發給岩仔，讓他批發給不同的粉絲「大哥」。

而為了能讓粉絲「大哥」深陷女主播的溫柔陷阱，男運營冒充女主播叫粉絲「大哥」老公、親愛的，內容極為露骨。被蒙在鼓裡的粉絲「大哥」，心甘情願地在直播間打賞送禮物。

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天眼查信息顯示，瀋陽聚享互娛文化傳媒有限公司，成立於2020年1月，註冊資本為100萬人民幣，法定代表人為張世傑，經營狀態為存續。主要經營服裝服飾零售，鞋帽零售，傢具銷售，玩具銷售，日用百貨銷售等範圍。

針對央視315晚會曝光的問題，瀋陽市市場監督管理局相關負責指，當晚該局聯合職能部門馬上開展相關工作。

偽造佈景 翡翠直播間主播扮緬甸「偷渡客」

此外，央視又點名「承澤翡翠」直播間。報道指，翡翠直播間「承澤翡翠」位於昆明市的一棟辦公樓裡，貨主身著緬甸服裝，現場佈景均為偽造。與「承澤翡翠」緬甸曼德勒礦區現場砍價相比，還有「邊境偷渡」「搶劫式砍價」直播。記者通過一個「專屬鏈接」，進入平台的一個直播間，看到「偷渡貨主」被主播綁在樹上，隨身攜帶的「要價200萬的原石，被砍到了19萬」後賣出。

記者隨後在一個溫泉酒店後面的別墅小區裡找到這群直播的「偷渡客」。報道指，不少直播間所賣的原石，一般都是從市場上借來的，被粉絲拍到後，他們不會將原石直接寄出，而是誘導粉絲做成成品，然後在市場上找個材質看上去大體相當的廉價成品，寄給粉絲，他們稱之為配貨。

工商信息顯示，涉事企業為雲南承澤珠寶有限公司，成立於2014年4月，註冊資本100萬人民幣，法定代表人蔣坤朋，經營範圍含珠寶玉器的銷售；經濟信息諮詢等。該公司已於2021年11月註銷。

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責任編輯：蒯宇澄

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